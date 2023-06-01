Başkan Savran, TBB Encümen üyeliği görevine seçildi

Mehmet Savran, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyeliğine seçildi. Bundan böyle Nevşehir'i aynı zamanda TBB yönetiminde temsil edecek olan Savran, seçimlerde kendisine teveccüh gösteren belediye başkanlarına teşekkür etti.

Türkiye Belediyeler Birliği 2023 Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Ankara'da gerçekleşti. Ankara TBB Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıya Mehmet Savran'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı. Şehirleri geleceğe hazırlamak adına yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunulan toplantıda, görev süresi dolan encümen üyeleri yerine seçim yapıldı. Seçimlerde, Mehmet Savran da TBB Encümen Üyeliği görevine seçilerek yeni dönemde TBB yönetiminde yer aldı. TBB'nin yeni dönemdeki başkanı ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz oldu. Başkan Savran, iki dönem TBB Başkanlığı görevini yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek yeni, dönemde TBB Başkanlığı görevini yürütecek olan Yılmaz'a ve birliğin yeni yöneticilerine başarılar diledi.

Savran; “Ankara'da gerçekleştirdiğimiz Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda encümen üyelerinin belirlenmesi için oylarımızı kullandık. Şahsımı encümen üyesi olarak seçen belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.