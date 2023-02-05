Başkan Savran, temizlik personelleri ile kahvaltıda bir araya geldi

Mehmet Savran, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Sabah saat 06.00'da Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kahvaltı programına Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Furkan Feralan, birim yöneticileri ve personeller katıldı. Her sabah günün ilk ışıklarında Nevşehir'in tüm cadde ve sokaklarında büyük bir özveri ile görev yapan çalışanlara teşekkür eden Başkan Savran, “Bugün Türkiye'nin temizlik konusunda örnek şehirlerinden biri olarak gösteriliyorsak bu sizin sayenizde" dedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinin her türlü hava şartlarında şehri temiz tutmak için yaptığı gayretli çalışmaların takdire şayan olduğunu kaydeden Savran, “Bu şehrin insanları sizlerin sayenizde, sizin emeklerinizle güne temiz bir kentte uyanıyor. Tüm sokaklarımız sayenizde pırıl pırıl. Gerçekten çok büyük bir iş yapıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Bizler ekibimizle, yani siz çalışanlarımızla güçlüyüz. Sizler olmasanız bu başarıyı yakalayamayız. İnşallah hep birlikte, büyük bir gayretle şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.