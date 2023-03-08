İhlas Haber Ajansı

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Başkan Savran'dan terminal esnafına ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Savran, esnaf ziyaretlerini otogar esnafları ile sürdürdü.



Nevşehir Adnan Menderes Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde faaliyet gösteren firmaların yazıhanelerini tek tek ziyaret ederek çalışanlarla sohbet eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, otogar esnaflarının isteklerini ve beklentilerini dinleyerek çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu. Esnaflara hayırlı ve bol kazançlar dileyen Savran, yolculuk yapmak üzere terminalde bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek iyi yolculuklar diledi.


Savran, daha sonra beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç ile birlikte terminal taksi durağındaki esnaflarla bir araya geldi.

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