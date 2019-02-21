Başkan Seçen, Almanya'nın Neuus şehrinde incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, ' Belediye Sürdürülebilir Stratejileri İçin Değişim Projesi' kapsamında, Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinden oluşturulan bir heyet ile birlikte Almanya'nın Neuss kentinde incelemelerde bulundu.

Başkan Seçen, Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Belediye Sürdürülebilir Stratejileri İçin Değişim” (Exchange For Municipal Sustainability Strategies) başlıklı ve TTGS/032 referans numaralı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından 101.455,20 € hibe almaya hak kazanan projesi çerçevesinde, beraberindeki bir heyet ile birlikte Almanya'nın Neuss şehrinde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

TÜM HARCAMALAR AB FONUNDAN

Heyetin tüm harcamaların AB fonundan karşılandığı proje kapsamında, Başkan Seçen ilk olarak Neuss Belediye Başkanı Reiner Breurer ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli hizmet birimlerinde görev yapan yöneticilerinden oluşturulan bir heyetin de bulunduğu ziyarette Başkan Seçen, projenin Nevşehir ile Neuss arasındaki özellikle çevresel gelişmelerde işbirliğini artırması açısından oldukça önem taşıdığına vurgu yaptı. Seçen, proje ile birlikte Nevşehir Belediyesi ile Neuss şehri arasında geçmişte başlayan kardeş şehir ilişkilerinin ciddi anlamda gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

NEVŞEHİR İLE NEUSS ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ DAHA DA GÜÇLENECEK

Neuss Belediye Başkanı Reiner Breurer' de Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve heyetini Neuss şehrinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Breurer ,9 ay süre ile devam edecek proje ile Nevşehir ile Neuss arasında bir çok alanda işbirliğinin de ortaya konulmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Seçen, ziyaretin anısına Neuss Belediye Başkanı Reiner Breurer'e çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkan Seçen , beraberindeki heyet ile, Neuss kenti Belediye Başkanı Breurer ve Neuss Belediyesi tarafından oluşturulan heyet ile birlikte önce bir şehir turu yaptı.

Daha sonra Belediye Arşivinde incelemelerde bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve beraberindeki heyet Almanya'nın Düsseldorf şehrinin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ettiler.

Başkan Seçen Neuss şehrindeki inceleme ve ziyaret kapsamında Clemens- Sels Müzesi, Atık Ayrıştırma Tesisi,Dormagen Güneş Parkı,Kompost tesisi, Biyogaz tesisi, Rüzgar Türbinleri ve Termal Enerji Santrali ve Atık Yakma Tesislerini beraberindeki heyet ile ziyaret ederek, merkezlerde yürütülen çalışmalara ilişkin olarak bilgiler aldılar.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve beraberindeki heyet onuruna Neuss şehrinde ayrıca bir de Türk Gecesi düzenlendi. Geceye Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel'de katıldı.