Başkan Seçen, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediyesi hizmet birimleri elverişsiz hava şartlarına rağmen yol düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Millet Caddesi ve Milli İrade Caddesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen yaya yolu yapım ve tamir çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalara ilişkin Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler alan Başkan Seçen, çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanması yönünde talimat verdi.

Bu arada Belediye Başkanı Atilla Seçen, işçilerin dinlenme saatinde işçilerle birlikte çay içerek işçilerle de bir süre sohbet etti.

Seçen daha sonra Millet Kıraathanesi'ni de ziyaret ederek, buradan yararlanan vatandaşlarla sohbet etti.