İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Seçen, esnafları ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Aksaray Yolu üzerinde faaliyet gösteren esnafları işyerlerinde ziyaret etti.


Başkan Seçen esnaflara yönelik olarak devam ettirdiği ziyaret programı kapsamında Aksaray Yolu üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti.


Esnaflardan belediyeye yönelik istek ve dileklerini de dinleyen Başkan Seçen, Nevşehir Belediyesi'nin yürüttüğü hizmetlere ilişkin olarak da esnafları bilgilendirdi.


Esnaflar, Belediye Başkanı Atilla Seçen'in ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan Seçen 'e teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.