İhlas Haber Ajansı

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Baz istasyonu hırsızları tutuklandı

Nevşehir’de baz istasyonundan hırsızlık yapan şahıslar jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Nevşehir'de baz istasyonundan hırsızlık yapan şahıslar jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Hacıbektaş ilçesinde özel bir firmaya ait baz istasyonunda hırsızlık olayı meydana geldi. Yetkililerin ihbarı üzerine inceleme başlatan Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Hacıbektaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Baz İstasyonundan Hırsızlık' olayı ile ilgili yapılan araştırmalar sonucu olaya karışan 2 kişinin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Jandarma ekiplerince kimliği ve yerleri tespit edilen hırsızlık şüphelileri İ.I. ve B.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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