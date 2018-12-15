Bebekler bebek bezi için yarıştı

Nevşehir'de bir alışveriş merkezi tarafından bebek emekleme yarışması düzenlendi. Büyük ödülün bebek bezi olduğu yarışmada ailelerin heyecanı görülmeye değerdi.

Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından bebek emekleme yarışması düzenlendi. Yaklaşık 15 bebeğin yarıştığı emekleme yarışmasında ilk üçe giren bebeklere bebek bezi hediye edildi. Bebeklerinin birinci olması için ailelerin de birbirleriyle yarışması dikkatlerden kaçmadı. Bebeklerinin yarışmayı tamamlamasını isteyen aileler cep telefonu ve bebeklerinin seveceği eşyaları göstererek emekletmeye çalıştı.

Yarışmada ilk üç dereceye giren bebeklere bezleri hediye edildi. Bebek bezi kutularının üzerine oturan bebekler ortaya renkli görüntüler çıkardı. Bebek emekleme yarışmasını birinci tamamlayan 10 aylık Ufuk Erdem Özzengin'in annesi Güneş Özzengin bebeğinin birinci gelmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederken birinciliği beklediklerini söyledi.

Nissara AVM Genel Müdürü Göktürk Ozhan ise açıklamasında, "Alışveriş merkezine gelen bebekli ailelerimizin birazcık mutlu olabilmesini sağlamışsak ne mutlu bizlere. Yarışmamızda sizlerin de gördüğü gibi birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Nissara AVM olarak bebek emekleme yarışmasını geleneksel hale getireceğiz" diye konuştu.