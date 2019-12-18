Beethoven'ın 250. doğum yılında Kapadokya'da konser şöleni

Beethoven'ın 250. doğum yılında “Klasik Keyifler” tarafından düzenlenen 8 muhteşem konsere Kapadokya Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Klasik Keyifler, Dünya çapındaki kaliteli müziği Kapadokya'da sanatseverlerle buluşturarak, Kapadokya Üniversitesi iş birliği ile Uçhisar Sanat Yerleşkesinde düzenlenecek 8 serilik konserlerle Ludwig Van Beethoven'ı doğum gününde anacak.

Farklı enstrüman grupları ile Beethoven'ın eserlerini bir araya getiren konserlerin ilki 20 Aralık 2019 tarihinde düzenleniyor. İlk konserde Keman, Viyolonsel ve Piyano eşliğinde “Do Minör Üçlü, 5. Viyolonsel Sanatı, Op.96 Keman Sanatı” izleyicilerle buluşacak.

Beethoven'ın karakter özelliklerinden ilham alınarak başlıkları “Yenilikçi Beethoven, Doğaçlamacı Beethoven, Romantik Beethoven, Hümanist Beethoven, Neşeli Beethoven, Virtüöz Beethoven, Gezgin Beethoven, Dramaturg Beethoven” olarak belirlenen konserlerde Ellen Jewett, Esen Kıvrak, Önder Baloglu, Özcan Ulucan, Erkin Onay, Kıvanç Tire, Gökhan Bağcı, Indira Rahmatulla, Elizabeth Simkin, Birsen Ulucan, Başar Can Kıvrak, Jerfi Aji, Poyraz Baltacıgil, Gözde Yaşar, Çağ Erçağ, Dorukhan Doruk, Gökhan Aybulus, Çağdaş Özkan ve Lauma Skride sahnede Beethoven'ın eserlerini icra edecek.

Beethoven 250 konser dizisi, Kapadokya Üniversitesi, Klasik Keyifler Müzik Derneği, Hanedan Cappadocia Suite, Chamber Music Exchange ve Üçhan Sanat Prodüksiyon'un iş birlikleri gerçekleşiyor.