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Belediye Başkanı Arı, 81 ilden 181 sağlık personeline balon hediye edecek

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık personellerine Kapadokya’da sıcak hava balon turu hediye edeceğini söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık personellerine Kapadokya'da sıcak hava balon turu hediye edeceğini söyledi.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya sıçrayan korana virüs ile mücadelede Türkiye'de sağlık çalışanlarının fedakârlıklar yaparak çalıştığını ifade ederken salgın sona ermesinin ardından 81 ilden 181 sağlık personeli ile birlikte Kapadokya'da balon turu yapacağız dedi.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yetmez biliyoruz ama. 81 ilden 181 sağlık personelimizi bugünler geçtikten sonra Nevşehir'imizde ağırlayıp beraber balonda Kapadokya'yı izleyeceğiz” dedi.

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