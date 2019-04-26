Belediye Başkanı Arı, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara'daki temaslarının ilk gününde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret etti. Arı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve AK Parti Genel Merkezi'nde de birçok önemli isimle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek AK Parti 28. Değerlendirme ve İstişare Kampına katılmak üzere Ankara'ya giden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, burada ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ı ziyaret etti. Ağbal ile Nevşehir'e yapılacak yatırımlar konusunda istişarelerde bulunan Arı, Ağbal'a projelere ilişkin bilgiler verdi. Arı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ağbal, Nevşehir'e yapılacak olan her türlü yatırımın en büyük destekçisi olacağını vurgulayarak Arı'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Nevşehir'in su sorununa köklü çözüm

Başkan Arı, daha sonra Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın'ı ziyaret etti. Burada Nevşehir'in yıllardır süregelen su sıkıntısına ilişkin hazırlanan rapor ve sorunun çözümüne ilişkin projeyi Aydın'a sunan Başkan Arı, “Su sıkıntımızın ortadan kaldırılması ile ilgili yaptığımız çalışmaların son halini gördük. Yakında şehrimizde 3 ayrı su deposunun yapımına başlıyoruz. Artık Nevşehir'de su sorunu kalmayacak.” dedi. Arı, DSİ ziyaretinin ardından Milli Eğitim Bakanlığına geçerek burada Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'u ziyaret etti. Selçuk ile makamında bir süre sohbet eden Başkan Arı, Nevşehir'e yeni kazandırılacak eğitim projeleri konusunda istişarelerde bulundu. Daha sonra Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'u ziyaret eden Başkan Arı, il merkezindeki belediye üzerindeki hazine arazilerinin son durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Arı Külliye'de

Ankara'daki yoğun çalışma gezisini sürdüren Başkan Arı, bakanlıklardaki temaslarının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Başkan Arı, burada da Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı ve Cumhurbaşkanlığı Personel Genel Müdürü Metin Yener ile görüştü. Bir sonraki durağı AK Parti Genel Merkezi olan Başkan Arı, burada ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir ve AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç,'ı ziyaret etti.

‘Yeraltı şehri turizme kazandırılacak'

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Kalesi etrafındaki yeraltı şehrinin turizme kazandırılması konusunda da Ankara'da önemli adımlar attı. Seçimlerden önce buranın turizme kazandırılması sözünü veren Başkan Arı, bunla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ile bir araya geldi. Ziyarette Alparslan'a kale etrafında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler veren Arı, bu bölgenin turizme açılması konusunda hazırlanan projeyi sundu.

‘Soylu'ya teşekkür ziyareti'

Başkan Arı, Ankara'da ilk günkü programının son durağında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Arı, Bakan Soylu'ya seçim çalışmalarında kendisine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Arı, “Sayın Bakanımız Nevşehir ziyaretinde binlerce kişiye hitap ederek bizlere destek verdi. Nevşehirli hemşehrilerimizin çok sevdiği bakanımız bizleri bu ziyareti ile onurlandır. Kendisine şükran borçluyuz.” dedi.

Başkan Arı, daha sonra ziyaretin anısına Bakan Soylu'ya çini bir kaftan hediye etti. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Ankara'daki temasları hafta başına kadar sürecek.