Belediye Başkanı Arı bilim fuarı sergisine katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulu Bilim Fuarı'nda yaptığı konuşmada, geçmişte hor görülen İmam Hatiplilerin bu gün Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olmasından, İmam Hatip Lisesi mezunu bir belediye başkanı olarak gurur duyduğunu söyledi.

Nevşehir'de Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulu tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan 23 proje tanıtıldı.

Etkinliğe katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, fuarın açılışını bazı daire müdürleri ve okul yöneticileri ile birlikte yaptıktan sonra fuarda sergilenen projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Daha sonra okul öğrencilerine hitap eden Başkan Arı, kendisinin de bir İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu hatırlatarak, İmam Hatip mezunu öğrencilerin başarılı çalışmalarından gurur duyduğunu ifade etti. Arı: “Bende bir İmam Hatip mezunuyum. Şu anda sizin bulduğunuz imkânları ben öğrencilik yıllarımda bulamamıştım. Sizler çok şanslısınız. Geçmişte sadece Nevşehir için değil Türkiye genelinde o imkânsızlıklar içerisinde okuyan ve ‘Bunlardan ne olur? Bunlar ancak gider cenaze yıkar.' denilen öğrenciler şimdi bir bakın nerelerdeler.? Bunun en güzel örneği Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Kendisi de tıpkı benim ve sizler gibi İmam Hatip Lisesi mezunu. Şu anda bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Bende bir İmam Hatip Lisesi mezunu ağabeyiniz olarak belediye başkanıyım. Bu ne kadar önemli değil mi.? ‘Bunlar sadece cenaze yıkar, ölü gömer' gibi alaycı ifadeler kullandıkları bir lisenin öğrencileri bugün cumhurbaşkanı, vali, milletvekili, bakan, genel müdür, belediye başkanı, bürokrat. Bunlar ne kadar güzel değil mi.? Dolayısıyla çok özel bir okulda okuyorsunuz. İlk emri ‘oku' olan bir dinin mensuplarının her nerede olursa olsun okuyor olması oldukça önemli” dedi.

Başkan Arı, konuşmasının ardından proje sahibi öğrencilere ve fuarın hazırlanmasında emeği geçen okul idarecisi ve öğretmenlere Teşekkür Belgelerini verdi verdi.