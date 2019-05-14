Belediye Başkanı Arı, birim müdürleri ile projeleri değerlendirdi

Belediye Başkanı Rasim Arı, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile haftalık istişare toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda birim müdürlerinden, müdürlüklerin çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Arı, değerlendirmelerde bulundu.

Nevşehir Belediyesi'nin kısa süre içerisinde hayata geçireceği projeler konusunda da istişarelerin yapıldığı toplantıda konuşan Başkan Arı, “Nevşehir halkı bizden hizmet bekliyor. Onlara layık oldukları hizmeti götürebilmemiz için zaman mefhumu tanımadan çalışmak zorundayız. Bu konuda hiçbir bahanemiz olamaz. Bu kadim şehrin insanları için çalışmak, onlara hizmet etmek hepimiz için büyük onur. Kısa süre içerisinde hayata geçireceğimiz sürpriz projelerimiz ile bu şehre değer katmayı sürdüreceğiz. Nevşehir Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olacak“ dedi.

Şehir içi cadde ve sokaklardaki sıcak asfalt çalışmalarına da başladıklarını kaydeden Arı, şehrin en işlek caddelerinde gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla esnafların ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların kısa sürede tamamlanması talimatı verdiğini hatırlattı. Belediyenin tüm ekiplerinin bu konuda seferber olduklarını ifade eden Arı, çalışmaların tamamlanması ile birlikte Nevşehir'in şehir içi yollarının modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.