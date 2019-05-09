Belediye Başkanı Arı, “ Bizim derdimiz hizmet, sevdamız Nevşehir”

Başkan Arı:” Nevşehir Belediyesi olarak yönetim kademesinden tüm çalışanlarına kadar halkımızın gönüllerine girmekten başka amacımız yok diye konuştu.

Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda birim müdürleriyle bir araya gelen Başkan Arı, müdürlüklerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Arı ayrıca hayata geçirilecek projeler ile ilgili de birim müdürleriyle istişarelerde bulundu.

Nevşehir gibi kadim bir şehrin insanlarına hizmet etme fırsatı yakaladıklarını ve bundan büyük onur duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Arı, millete tepeden bakan, vatandaşıyla arasına duvar ören bir hizmet anlayışa asla müsaade etmeyeceğini vurguladı.

Nevşehir halkının belediyeden büyük beklentileri olduğunu ifade eden Arı, halkın beklentilerine cevap verecek hizmetleri üretebilmek için mesai mefhumu tanımadan çalışacaklarını ifade etti.

Arı: “Nevşehir Belediyesi olarak hep birlikte ‘Gönül Belediyeciliği' anlayışıyla halkımızla olan muhabbetimizi ve sevgimizi korumak ve büyütmek en öncelikli hedefimiz. Bu anlayışımızdan asla sapmayacağız. Halkımızla bu hoş muhabbetin arasına girmek isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz. Nevşehir Belediyesi olarak yönetim kademesinden tüm çalışanlarına kadar halkımızın gönüllerine girmekten başka amacımız yok. Vatandaşımıza hizmet etmekle görevli bizler ve her çalışanımız mütevazı olmak zorunda. Kibirden uzak durmaktan, samimiyetle çalışmaktan, kul hakkından, yetim hakkından, emaneti ehline vermekten başka yol haritamız asla yoktur. Bu bizim kırmızıçizgilerimizdir.” dedi.