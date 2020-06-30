Belediye Başkanı Arı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal'ı ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Nevşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği yeni vizyon projeleri için Ankara'da temaslarda bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen ziyarette Ağbal ile bir süre baş başa görüşen Başkan Arı, Nevşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceği ve devam etmekte olan projelerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Nevşehir'de gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra Nevşehir Kalesi etrafındaki kaya oyma yamaç yerleşim merkezinin turizme açılması konularının da görüşüldüğü ziyarette Başkan Arı, Nevşehir'e ve Nevşehir Belediyesi'ne verdiği desteklerden dolayı Ağbal'a teşekkür etti.

Arı, “Yol boyunca ardımda hep ağabeyliğini hissettiğim, kıymetli bakanım, Cumhurbaşkanlığımızın Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın Naci Ağbal'a konuk olduk ve şehrimize kazandıracağımız yeni projelerimizi görüştük.” dedi.