Belediye Başkanı Arı, Dirikoç ailesi tarafından yaptırılan aşevi açılışına katıldı

Cuma Namazını Esentepe Mahallesi'nde bulunan Çiçekli Cami'de kılan Belediye Başkanı Rasim Arı, cami çıkışında mahalle sakinleri ile sohbet ederek Berat Kandillerini kutladı.

Başkan Arı daha sonra caminin bünyesinde, Hayırseverler Mehmet Dirikoç, Fevzi Dirikoç ve Neziha Bilgin tarafından yaptırılan Nevşehir İl Müftülüğü Hacı Asım ve Nimet Dirikoç Kültür Merkezi Aşevinin açılış törenine katıldı. Aşevinin açılış kurdelesi AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Jan. Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Müftüsü Yakup Öztürk ve Dirikoç ailesi fertleri tarafından kesildi.

İçerisinde Etüd Merkezi, Kütüphane, İnternet Salonu, Sohbet Salonu, Spor Salonu, Kadın-Erkek Kuran-ı Kerim Öğrenme Merkezi'nin yer aldığı kültür merkezi içerisinde oluşturulan aşevinde Ramazan ayı boyunca her akşam hayırseverlerin desteği ile 200 kişilik iftar sofrası kurulacak.

Açılış törenin de konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, devlet-millet kaynaşmasının en güzel örneklerinin Nevşehir'de sergilendiğini belirterek şehirdeki birçok eserde hayırseverlerin katkısının bulunduğunu vurguladı. Arı: “Nevşehir denince akla gelen ilk şey hayır sahibi insanların oldukça fazla olduğu bir şehir olması. Bunu şehre gelen herkes çok rahatlıkla gözlemleyebilir. Fakülte binalarımızdan sağlık ocaklarına, okullarımıza kadar birçok noktada değerli hayırseverlerimizin katkısı var. Dirikoç ailesi de bu hayırseverlerimizden bir tanesi. Allah bu hayırseverlerimizden razı olsun. Devletimiz bazen her şeye yetişemeyebiliyor ancak devletine ve şehrine gönül verenler hemen bu noktada yetişiyor. Bundan daha hayırlı bir şey yok.Bu amel defterinin kapanmamasına vesile olan şeylerden biri. Allah bu gibi hayır işlerini yapanlardan razı olsun, sayılarını arttırsın. “ dedi.

Arı'nın konuşmasının ardından Nevşehir İl Müftülüğü tarafından aşevinin hizmete kazandırılmasında katkıları olan Mehmet Dirikoç, Fevzi Dirikoç ve Neziha Bilgin ile Cami İmam Hatibi Ahmet Aydemir için hazırlanan teşekkür plaketleri Dirikoç ailesinin yakını İş insanı Atıf Bilgin'e Milletvekili Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Arı ve İl Müftüsü Öztürk tarafından verildi.