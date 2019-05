Belediye Başkanı Arı, Engelliler Haftası mesajı yayımladı

Belediye Başkanı Rasim Arı, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

“Engelli kardeşlerimizin kimseye muhtaç olmadan hayata eşit ve etkin katılımları en temel ve evrensel haklarıdır” ifadelerinde bulunan Belediye Başkanı Arı, Nevşehir Belediyesi olarak engellilerin her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Arı, mesajında daha sonra şu görüşlere yer verdi:

“Engelli kardeşlerimize her alanda yardımcı olmak, teşvik etmek, gayretlerini takdir etmek, sorunlarının çözümünde destek olmak ve her adımda onların yanında olarak hayatlarını kolaylaştırmak hepimizin görevidir. Engelli kardeşlerimizin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak, aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Toplum hayatımızın içerisinde bugüne kadar her an yanlarında olduğumuz engelli kardeşlerimizin en temel ve evrensel hakları olan kimseye muhtaç olmadan yaşama eşit ve etkin bir şekilde katılmaları yönünde, Nevşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yerine getirmeyi kendimiz için temel bir çalışma yöntemi olarak değerlendiriyoruz. Engelli kardeşlerimize sadece ihtiyaç duydukları anda değil, yaşadıkları her an onlarla birlik ve beraberlik içerisinde olabilmenin de ötesinde onlarla hemhal olmaya özel bir gayret gösteriyoruz. Onlara bu toplumda var olduklarını ve bizim ayrılmaz bir parçamız olduklarını da yine ortaya koyduğumuz çeşitli çalışmalarla ortaya koyuyoruz. Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezimiz ile engelli kardeşlerimizin hayatın tüm alanlarında etkinliklerini artırdığımız gibi, onların becerilerini geliştirme ve toplum hayatında etkinliklerini artırma gayret ve sorumluluğu içerisinde çalışıyoruz. Bu düşüncelerle Engelliler Haftası'nın toplumsal farkındalığı ve hassasiyeti arttırmasını temenni ediyor, tüm engelli kardeşlerime ve ailelerine sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.”