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Belediye Başkanı Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu.


Başkan Rasim Arı, Yeni Mahalle Sahil Sokak'ta bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti. Esnaflara hayırlı işler dileğinde bulunan Arı, yol boyunca karşılaştığı vatandaşların da sorunlarını dinledi. Yeni açılan işyerlerine hayırlı olsun dileğinde bulunan Belediye Başkanı Arı, karşılaştığı çocukların ve vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Arı; “Halkımızın beklentilerine yönetim biçimimizdeki üretim ve alın terimizle cevap vereceğiz. Çok çalışacağız ve kentimizi çalışanlarımızla birlikte daha fazla güzelleştireceğiz. Nevşehir'in potansiyeli ve enerjisini çok iyi biliyoruz. Nevşehir'de yaşayan vatandaşımızın mutluluğu için çalışmaya mesai gözetmeksizin devam ediyoruz” dedi.

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