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Belediye Başkanı Arı, Gülbahçede incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Gülbahçe içerisinde incelemelerde bulundu.

Arı, incelemeleri sırasında Paşakonağı önündeki park alanında vatandaşlarla da sohbet ederek öneri ve taleplerini dinledi.


Beraberinde Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer ve birim Müdürleri ile birlikte Gülbahçe ve içerisinde bulunan belediyeye ait tesisleri gezen Başkan Arı, önümüzdeki günlerde bu alanda yapılacak olan çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu. Gülbahçe içerisindeki düzenleme çalışmalarının kısa sürede tamamlanması talimatını veren Arı, buradaki park alanının yeniden düzenlenerek Nevşehirlilerin nefes alabilecekleri bir mekan haline getirileceğini söyledi. Başkan Arı, ayrıca Atatürk Bulvarı ve Paşakonağı önündeki park alanında da vatandaşlarla sohbet etti. Belediye hizmetlerine ilşkin vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Arı, yapılan çalışmalara ilşkin vatandaşları bilgilendirdi.


Arı; “Nevşehir'deki vatandaşlarımızı sahipleniyor, dertleriyle dertleniyoruz. İhtiyaçlarına ve taleplerine cevap vermek için çalışıyoruz. Bu şehirde yaşayan insanların mutluluğunu önemsiyor, siyasetimizin merkezine hizmetkarı olduğumuz vatandaşımızı koyuyoruz. Nevşehir'de her kesime eşit mesafedeyiz. Kucaklayıcı ve birleştirici anlayışımızla tüm kent değerlerimize sahip çıkıyoruz” dedi.

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