Belediye Başkanı Arı, “Herkes başını iki elinin arasına alıp düşünmek ve kendini hesaba çekmek zorunda”

Buna karşın ‘Ben' değil ‘Biz' diye hareket edersek birlikte kazanacağımız birçok zafer var.” dedi.

AK Parti Eylül Ayı İl Başkanlığı İl Danışma Kurulu Toplantısı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya; AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, ilçe ve belde belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı.

Toplantı da konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından AK Parti teşkilatları ile buluşmanın heyecanını, mutluluğunu yaşadığını belirterek, seçimlerde gösterdikleri üstün gayretten dolayı tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

AK Parti teşkilatlarının ve Nevşehirlilerin güvenini ve teveccühünü boşa çıkartmamak için büyük bir gayret ve özveriyle çalıştığını ve bu şehre hizmet edebilmek için çalışmaya devam edeceğini ifade eden Arı, “Bu şehrin insanlarının teveccühü ve bizleri bu makamlara layık görmesi ile birlikte bu serüven, bu hayalin gerçekleştirilmesi yolculuğu başlamış oldu. Hem bu şehrin insanlarının teveccühü hem de hiçbir karşılık beklemeksizin, profesyonel bir siyasetçi olmamasına rağmen seçim döneminde bu davanın daha yukarı çıkması için gayret gösteren değerli dostlarımızın, teşkilat mensuplarımızın gayreti ve Allah'ın izni ile 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Nevşehir'de AK Belediyecilik yolculuğuna devam ediyor. Sizlerin göstermiş olduğu bu gayret, sevgi ve muhabbet beraberinde de bu şehrin göstermiş olduğu güven, sevgi ve muhabbete göreve geldiğimiz 1 Nisan 2019 tarihinden bu güne kadar leke getirmemenin gayreti içerisinde olduk. Şükürler olsun bu 6 aylık süre içerisinde bunu başardık. Sadece leke getirmemeye yönelik bir tavır değil; beraberinde de şehrin çehresini değiştirecek bir belediyenin ve belediye başkanının yapması gereken şeyleri hamdolsun yaptık. Sizlerin gidip kapı kapı dolaşıp oy istemek için, insanların bir tanesinin gönlünü AK Parti'ye ve adaylarımıza kaydırıp, oy verdirmek için ne gayretler gösterdiğinizi biliyoruz. Bunun karşılığında sizin oy verdirdiğiniz insanların ‘Bizi ikna ettiniz, elimiz kırılsaydı da oy vermeseydik' dedirtmemiz lazım ve Allah'ın izni ile de dedirtmeyeceğiz.” diye konuştu.

Belediye başkanı olarak Nevşehir'e hizmet etme yolunda şeffaf bir yönetim anlayışı sergilediklerini ve mali kaynakların kullanımında titizlikle hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Arı, her türlü yapıcı eleştiriye açık olduğunu kaydetti. Arı, “Olurda benim belediye başkanı olarak göreve getirdiğim herhangi bir arkadaşım veya ben yanlışa düşüp zulmedersem, harama meyil eder veya göreve getirdiğim arkadaş harama meyil ederse, hakkımızı ve hakkınızı koruyamazsa sizlere ve vatandaşlara zulmeder ve haksızlık ederse gelip karşımıza dikilmezseniz şehrimize bunun hesabını veremezsiniz, ahirette de bunun hesabını Allah sizden sorar. Ayrıca bende sorarım. Niye? Siz beni uyarmadığınız için. ‘Haksızlığı görüp, gelip bu konuda benim yanlış yaptığımı uygun bir lisanla söylemediniz' diye iki tarafta da vebalim ve elim yol arkadaşlarımın, dava arkadaşlarımın üzerinde olur. Meslek körlüğü diye bir hastalık var. İçinde bulunduğumuz ortamda doğrulardan uzak veya doğruları görmeme imkanımız olabilir. Yanlışı da görmeme imkanımız olabilir. Ama samimi, iyi niyetli bir kardeşimiz onu gördüğü zaman mutlaka bize gelip onu bize söylemeli ve yapılan haksızlığa, hukuksuzluğa veya harama bulaşmaya yönelik tavır ve davranışa beraber müsaade etmemeliyiz. Bu konuda sorumluluğu sizlerle beraber üstleneceğiz.” şeklinde konuştu.

“Birlik ve beraberlik mesajı”

Tüm AK Parti teşkilatlarından birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmelerini isteyerek hem Nevşehir'de hem de Türkiye'de arzulanan hizmetlerin ancak bu yolla başarılabileceğini vurgulayan Arı, bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti. Arı sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bize ne oldu da ‘ben' olduk. Bizim dertleşmemiz, kendimizi hesaba çekmemiz ve yekten doğruya, yekten 2002 ruhuna uygun kendimizi güncellememiz lazım. Ne oldu bize? Daha önce bizdik şimdi neden ben olduk. Yapılan iyilikleri hep benlikle anar olduk. Yapılan kötülüklerde ise başkalarına kulp bularak kurtulmakta yolu bulduk. Bizim kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Rabbimiz; ‘Eğer şükrederseniz şükrünüze karşılık verdiğim nimetleri arttırırım' diyor. Ya tersi olursa; ‘Eğer nankörlük eylerseniz, eğer benim verdiğim nimetlere şükretmeyip bu nimetlerin sebebi olarak kendinizi afletmeye, dava arkadaşlarınızın ayağının altını kazmaya, onun yolunu kesmeye, birbirinizin açıklarını kapatmak yerine açıklarını ifşa etmeye kalkışır ve bu yolda devam ederseniz azabım şiddetli olur' Bize rabbim çok büyük bir nimet verdi. Herkes başını iki elinin arasına alıp düşünmek ve kendini hesaba çekmek zorunda. Şimdi içerisinde bulunduğumuz nimetin kıymetini bilmeyiz ama ne zaman elimizdeki nimet giderse o zaman başımızı duvarlara vururuz ama iş işten geçmiş olur. Dostlar, biz bize verilen nimete karşı şükretmek zorundayız. Aksi bir durumda, Allah muhafaza bu ayrılık, bu birbirimizi suçlama, bu birbirimizin arkasından iş çevirme, birbirimizin ayağını kaydırma tavrı ve davranışı devam ederse ondan sonra ayağını kaydıracak bir makam ve gelmek istediğimiz makam da kalmayacak. Ondan sonra bunun hesabını nasıl veririz bilmiyorum. Belki bunları kimse üzerine alınmıyor ama hepimiz bunları üzerimize alınmak zorundayız. Bu davanın bize verdiği makamların hiç birisi babamızın malı, şirketimizin malı değildir. ‘Bugün bu makamın keyfini sürüyüm, bugünkü imkanlarımı kullanayım' diye düşünüyor isek, veya düşünen kardeşlerimiz varsa birde inandığımızı iddia ediyorsak, hesabın olduğunu iddia ediyorsak ve çıktığımız yolculuğun bir siyasi mesele değil bir dava meselesi olduğunu iddia ediyorsak öbür tarafta bunun hesabı var. Bu dünyada geçiştirebiliriz ama öbür tarafta bunun hesabı sorulacaktır. O yüzden Allah'ın bize emretmiş olduğu gibi şükredip, birbirimize sarılıp, yanlış yola sapmayacağız. Ayrılığa, gayrılığa düşmeyeceğiz. Birbirimize yaptığımız ayak oyunlarının, birbirimize çektiğimiz numaraların bir sonrasını Cenabı Hak anlatıyor; ‘Ayrılığa ve tefrikaya düşmeyin' diyor. Biz bir ise, biz beraber isek, biz beraber hareket ediyor ise bir anlam ifade ederiz. Bizim birbirimize karşı kazanacağımız hiçbir zafer yoktur. Benim ne il başkanıma, ne milletvekillerime ne teşkilatımızın mensuplarına karşı kazanacağım hiçbir zafer yoktur. Sizlerin de birbirinize karşı kazanacağınız hiçbir zafer yoktur. Peki ne var? Birlikte kazanacağımız çok zafer ve birlikte elde edeceğimiz çok nimet var. Birbirimizle karşılaştığımızda sarılıp, kucaklaşıp, güzel sıfatlarla birbirimizi sıfatlandırırken oradan ayrılıp kapalı kapılar arkasına girdiğimiz aman birbirimizin arkasından konuşmayacağız. Allah'ın söylemiş olduğu hiçbir söz, Kur'an'da vaat etmiş olduğu hiçbir vaat, cezaya ve mükâfata dair hiçbir vaadi boş vaat ve sahte bir vaat değildir, mutlaka ve mutlaka gerçekleştirecektir. Eğer biz kardeşliğimizi muhafaza eder, şükredersek şükrümüzün karşılığında nimetlerin artacağını Allah söylüyor. Ama öbür tarafta birimize ayak oyunları çekmeye devam edersek Allah muhafaza. O zaman bir milat belirleyelim, o zaman kendimizi yeniden bir sorgulayalım ve gelin kardeşliğimizi pekiştirelim. Bireysel hiçbir dava bizim davamızın, ülkenin, İslam dünyasının, mazlum ve mağdur ülkelerin ve coğrafyaların davasından ve feryadından daha kıymetli değildir. Bu makamların hepsi gelip geçici. Hiç geçmeyecek sanılıyor ama geçecek. Başka çaresi yok. O yüzden yeniden kardeşliğimizi pekiştirmek, 2002 ruhuna hatta 1999 ruhuna dönmek için kendimizi yeniden güncellemenin zamanı geldi de geçiyor. Hiçbir zaman ‘ben' yok ‘biz' var. Biz olduğumuz zaman çok şeyi başaracağımızdan kimsenin endişesi ve şüphesi olmasın. Kucaklaşmak zorundayız çünkü başka da çaremiz yok. Yarının hesap günü olduğunu ve düşmanların içerden ve dışardan uyumadığını bilmek ve ona göre tavır sergilemek zorundayız. “

Toplantı da konuşan İl Başkanı M.Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'de parti içerisindeki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak AK Parti olarak bundan sonra ki süreçte de birlik ve beraberliklerini koruyarak partilerine hem Nevşehir'de hem de Türkiye'de yeni zaferler kazandıracaklarını söyledi.