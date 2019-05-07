İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye Başkanı Arı, ilk nikahını kıydı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye başkanı seçildikten sonra ilk nikâhını kıydıBelediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Nikah Memurluğunda gerçekleşen Gönül Köylü ve Aydın Çakmak isimli gençlerin nikah törenlerine katılarak ilk nikahını kıydı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye başkanı seçildikten sonra ilk nikâhını kıydı


Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Nikah Memurluğunda gerçekleşen Gönül Köylü ve Aydın Çakmak isimli gençlerin nikah törenlerine katılarak ilk nikahını kıydı.


Arı, belediye başkanı unvanıyla kıydığı nikâhın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Evlilik cüzdanını gelin Gönül Köylü'ye veren Başkan Arı, genç çifte daha sonra Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.


Nikah töreninin ardından Başkan Arı, genç çift ve aileleri ile makamında bir süre sohbet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.