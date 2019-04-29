Belediye Başkanı Arı, İlmihal yarışması ödül törenine katıldı

sınıf öğrencileri arasında düzenlenen İlmihal Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi başta olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından gençlerin fıkıh bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla ortaklaşa düzenlenen 9. sınıflar arası İlmihal Yarışması Ödül Töreni Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapıldı.

İl genelinde yaklaşık 800 öğrencinin katıldığı yarışmada Kızlar ve Erkekler de ilk 2 dereceyi elde eden öğrencilere çift kişilik umre ödülü verildi. Yarışmada 3. olan öğrenciler tam altın, 4. olan öğrenciler çeyrek altın ve ilk 40 dereceye giren öğrenciler ise Çanakkale ve Bursa gezisi ile ödüllendirildi.

Törende Kızlar da ilk iki dereceyi elde eden öğrencilerim umre ödülünü veren Belediye Başkanı Arı bir konuşma yaptı.

Konuşmasında gençlere verdiği önemi vurgulayan Arı: “Bu şehirde gençlerin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Her zaman söylediğimiz gibi; Nevşehir Belediyesi olarak kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık uygulayacağız. Yerel hizmetlerde gençlerin fikirlerine ve sahadan bize iletecekleri bilgilere değer veriyoruz. Önerileri ve fikirleri değerlendirmede titiz davranıyoruz. Nevşehir Belediyesi olarak gençliğin enerjisinden yararlanacağız.” dedi.

Başkan Arı, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Törene Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Jan. Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, daire müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.