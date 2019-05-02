Belediye Başkanı Arı, İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Arı, öğle saatlerinde bir takım incelemelerde bulunmak üzere gittiği 15 Temmuz Mahallesi'nde, Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulu önünden geçtiği sırada okul öğrencilerinin teneffüste olduğunu görünce makam aracını durdurarak okul bahçesine yöneldi. Burada öğrencilerin ‘En büyük başkan bizim başkan' şeklinde sevgi gösterileri içerisinde karşılanan Arı, öğrenciler ile bir süre sohbet etti.

Türkiye'nin geleceği olan gençlere çok güvendiğini vurgulayan Başkan Arı, gençlerden derslerine çok iyi çalışmalarını istedi. Arı: “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın aydınlık geleceği için, fedakarlıkla çalışacağız. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onların yaşamında güzelliklerin hakim olması için çalışacağız. Onlardan isteğimiz çok çalışarak iyi birer eğitim almaları ve kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri. Bu yolda onların en büyük destekçisi bir belediye başkanı olarak değil bir ağabeyleri olarak benim” dedi.

Arı, daha sonra okul bahçesinde öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirerek okuldan ayrıldı.