Belediye Başkanı Arı, kırmızı beyazlı taraftarları maça davet etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor'a gönül taraftarları Kırmızı Beyazlı ekibin 2. Lige Yükselme Play-Off müsabakalarının ilk maçında kendi evinde karşılaşacağı Tire 1920 Spor maçına davet etti. Arı: ”Bu yolun sonu 2. Lig olacak. Yeter ki taraftarlarımız stadı doldurarak takımıza sahip çıksın” dedi.

2018-2019 futbol sezonunun da TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden ve sezonu topladığı 57 puanla 4. sırada tamamlayan Nevşehir Belediyespor, 2. Lige Yükselme Play-Off müsabakalarının ilk maçında 10 Mayıs 2019 Cuma günü, kendi sahasında grubunda sezonu 3. sırada bitiren Tire 1922 Spor ile karşılaşacak.

Gazi Stadında Saat 16.00'da başlayacak olan müsabaka öncesinde Nevşehir Belediyesporlu taraftarlara çağrıda bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, taraftarlardan stadı doldurarak takımlarına doksan dakika destek olmalarını istedi.

15 Mayıs 2019 Çarşamba günü İzmir'de oynanacak rövanş müsabakası öncesinde kendi evlerinde oynayacakları ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedeflediklerini söyleyen Arı, “Bu maçta alacağımız iyi bir skor bizi finale taşıyacaktır. Bunun içinde taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var.” dedi.

Sezon boyunca gerek deplasman gerekse de iç saha maçlarında takımlarına destek olan taraftarlardan Play-Off müsabakalarında da çok şey beklediklerini söyleyen Arı, bu desteğin karşısında Kırmızı Beyazlı futbolcularında sahadan galibiyetle ayrılacağına inandığını vurguladı.

Arı: “Uzun lig maratonunun son bölümünde takımımız istediğimiz sonuçları alamadı. Gönlümüz şampiyon olarak bir üst lige çıkmamızdan yanaydı fakat bunu başaramadık. Play-Off müsabakaları sonrasında ben takımızın, bu şehrin yıllardan beri hasretini çektiği 2. Lige çıkacağına inanıyorum. Futbolcu kardeşlerimizde bu inançla hazırlıklarını sürdürüyor. Onlar sahada terlerinin son damlasına kadar bu şehir için mücadele edecekler. Taraftarlarımız dan da onlara doksan dakika boyunca destek vermesini istiyorum. 2. Lig artık bizim için uzak değil. Önce yarı final maçlarımızı kazanacağız sonrasında ise final maçıyla birlikte adımızı bir üst lige yazdıracağız. Bu şehrin insanları bu başarıyı hak ediyor” diye konuştu.