Belediye Başkanı Arı, Nevşehir halkına teşekkür etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 28. Değerlendirme ve İstişare kampında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde en fazla oyu alan ilk beş sıradaki büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına ödül verildi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da, yerel seçimlerde elde ettiği yüzde 51,58 oy oranıyla en başarılı il belediye başkanları arasında yer aldı. Başkan Arı'ya ödülünü, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Törende Başkan Arı'yı seçimlerde elde edilen bu başarıdan dolayı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevşehir halkına da teşekkür etti.

“Çalışma azmimizi ve hizmet arzumuzu artıracak”

Aldığı ödülden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Arı, “Bu başarı çalışma azmimizi, gayretimizi ve milletimize hizmet etme arzumuzu daha da arttıracak.” dedi.

Ödülü tüm Nevşehirliler adına aldığını ifade eden Başkan Arı, seçimlerde partisine ve kendisine verdikleri destekten dolayı Nevşehirlilere teşekkür etti.

Arı:“ Bizim davamız milletimize ve memleketimize hizmet davasıdır. Ekibimiz ile şehrimize daha iyi hizmet sunmak için kenetlenmiş durumdayız. Vatandaşlarımızla bir arada olacak, plan ve projelerimizle Nevşehir'i 5 yıllık süreçte daha da iyi bir noktaya taşıyacağız.” diye konuştu.

Seçimlerde elde edilen başarının Nevşehir halkına ait olduğuna vurgu yapan Arı, vaat ettiği tüm projelerin hayata geçirileceği sözünü verdi. Arı: “Bu ödülü memleketine sahip çıkarak büyük bir başarı elde eden Nevşehir halkının ödülü olarak aldım. Seçim çalışmaları süresince bizleri bağırlarına basan, inanan, güvenen tüm hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Başarı Nevşehir halkının eseridir, halkımızla kazandık ve bu kutlu yolda halkımızla birlikte yürüyeceğiz. Bana ve partime göstermiş oldukları bu güveni asla boşa çıkarmayacağım. Elde ettiğimiz başarıda bizleri yalnız bırakmayan, her daim yanı başımızda olan partimizin tüm teşkilatlarına, gecesini gündüzüne katan tüm çalışma arkadaşlarıma da sonsuz teşekkür ederim. Böyle anlamlı bir ödülle bizi ve şehrimizi onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.