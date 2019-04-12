Belediye Başkanı Arı, Oğuzhan Koç'u gençlerle buluşturdu

Nevşehir'de seçimlerin ardından Belediye Başkanı Rasim Arı'nın gençlere ilk hediyesi Oğuzhan Koç konseri oldu.

Binlerce öğrenci ünlü sanatçı tarafından verilen konserde gönüllerince eğlenirken, Başkan Arı gençlere sürprizlerinin devam edeceğini müjdeledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Gençlik Şölenleri Gençlik Buluşmaları" etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir Belediyesi tarafından organize edilen konserde ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç gençlerle buluştu. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2 bini aşkın gencin katıldığı konserde, ünlü sanatçı birbirinden güzel şarkılarla gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserde Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür eden Pop Müziği sanatçısı Koç, yeni görevinde başarılar diledi. Koç,”Bu kadar gençleri seven bir belediye başkanının görev yaptığı Nevşehir'de yaşadıkları için gençler çok şanslı” dedi.

Koç'un ardından konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, seçimlerden önce Nevşehir'de ‘İki gözümün nuru' dediği gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağını söylediğini hatırlatarak gençlere ilk sürprizinin Oğuzhan Koç konseri olduğunu ve müjdelerinin devam edeceğini kaydetti. Gençlere sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde zengin alternatifler sunan bir belediye hedeflediklerini ve bununla ilgili birçok projeye imza atacaklarını söyleyen Arı, “Gençler benim iki gözümün nurundan biri. Bundan böyle bu şehirde gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapılacak. Onlar isteyecek biz yapacağız. Bu şehri gençlerle birlikte ayağa kaldırıp, gençlerle birlikte yöneteceğiz. Unutmayın ülkeleri zenginler yönetir ancak gençler değiştirir. Bizde gençlerle hem şehrimizi hem de ülkemizi değiştireceğiz” dedi.

Başkan Arı daha sonra Türk gençliğine ve sporuna yaptığı hizmetlerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve bakanlık yöneticilerine teşekkür etti.

Konsere TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve daire müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.