Belediye Başkanı Arı, park içerisinde izmarit topladı

Belediye Başkanı Rasim Arı, geçtiğimiz günlerde incelemelerde bulunduğu Paşa Konağı önündeki park içerisinde vatandaşlardan gelen istek üzerine talimat vererek başlattığı düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden burada sürdürülen çalışmalara ilişkin olarak bilgiler de alan Arı, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Başkan Arı Park içerisinde izmarit topladı

Park içerisindeki incelemeleri sırasında çevreye rast gele atılan izmaritleri fark eden Başkan Arı, temizlik çalışmalarına bizzat kendisi de katıldı. Yerdeki izmaritleri toplayan Arı, park içerisindeki vatandaşlara da çevrelerini temiz tutmaları konusunda uyarıda bulundu.

Başkan Arı; “Daha yaşanılabilir bir şehir oluştururken vatandaşlarımızın da çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz. ‘Temizlik imandan gelir' ilkesinden hareketle vatandaşlarımızın gelecek kuşaklarımıza örnek olmasını bekliyoruz” dedi.

Arı, modern şehre yakışır bir park alanının oluşturulacağını belirterek, çalışmalar kapsamında park içerisindeki kamelyalar tadilatlarının yanı sıra parkta süs bitkilerinin yenileceğini söyledi. Arı, sulama sisteminin de yeniden gözden geçirileceğini ifade ederek, park alanının şehrin konumuna yakışır bir şekilde en kısa sürede halkın hizmetine sunulacağını kaydetti.