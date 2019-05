Belediye Başkanı Arı, Ramazan hazırlıklarını denetledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Ramazan ayı etkinliklerinin yapılacağı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Rasim Arı, Ramazan ayında iftar öncesi ve sonrasında farklı etkinliklerin yapılacağı ve her akşam bin 500 kişi için iftar sofrasının kurulacağı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Burada iftar öncesinde çocuklar için çeşitli etkinliklerin yapılacağı alanda oluşturulan Ramazan Sokağı'ndaki son düzenlemeleri denetleyen Arı, söyleşi, gösteri ve konserlerin düzenleneceği alanı da gezdi.

Bin 500 kişi için iftar sofrasının kurulacağı çadırın yapım çalışmalarını da izleyen Arı, belediye yetkililerinden bilgiler aldı.

“Bu yıl Nevşehir'de farklı bir Ramazan coşkusu yaşanacak”

Nevşehir'de bu yıl ilk kez, geleneksel Ramazan günlerini yaşatmak amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi iklimine ve ruhuna uygun etkinlikler düzenleneceğini belirten Başkan Arı, Ramazan ayı boyunca sürecek olan etkinliklerin iftar öncesi ve iftar sonrası iki bölüm halinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Arı: “İftar öncesi çocuklara yönelik olarak düzenlenecek olan etkinliklerde, Meddah, Minyonlar, Hacivat-Karagöz, Animasyon gösterileri, çocuk tiyatrosu, Bubble Show, Nasreddin Hoca, Orta Oyunu, Çocuk Konserleri ve Çocuk Filmleri Gösterisi yer alacak. İftar sonrasında gerçekleştirilecek programlarda ise, Prof. Dr. Ahmet Şimşirligil, Dursun Ali Erzincanlı, Vehbi Vakkasoğlu, Ahmet Hakan Karagül, Savaş Talha, Veysel Çelikdemir, Ahmet Akkuş, Mehmet Ercan, Ünal Zorer, Turan Erdiren, Hayati İnanç, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ömer Faruk Güney, Kemal Faruk, Kürşat, Grup Tillo ve Agah gibi Yazar ve Sanatçılar tarafından, Ramazan sohbetleri, ilahi dinletileri, tasavvuf konseri ve halk müziği konserleri düzenlenecek.”

“Bin 500 kişilik iftar çadırı kurulacak”

Nevşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hayırseverlerin destekleri ile her gün bin 500 kişilik iftar sofrası kurulacağını ifade eden Arı, iftar sofrasında, yoğun iş temposu nedeniyle evde yakınları ile iftarı yapamayacak durumda olan vatandaşların yanı sıra, dar gelirliler nezih bir aile ortamında ağırlanacağını söyledi. Arı: “Bu yıl muhteşem bir Ramazan geçireceğiz. Her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Şehrimizin hayırseverleri ile beraber dolu dolu, çok özel manevi bir atmosferde her türlü sanatsal faaliyetlerin olduğu bir Ramazana hazır olun. İftardan önce çocuklarımız için Meddah, Hacivat-Karagöz ve çocuk tiyatrosu bunlar gibi bir dizi etkinliklerde gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra Grup Tillo, Agah, Dursun Ali Erzincanlı ve Kürşat gibi farklı sanatçılarımız da teravih namazından sonra sahne alarak çok özel bir gece yaşatacaklar” diye konuştu.