Belediye Başkanı Arı, sahurda gençlerle bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sosyal medyadan daveti üzerine belediyeye gelen gençler, Başkan Arı ile birlikte sahur yaptı.

Başkan Rasim Arı, geçtiğimiz günlerde gençlere cumartesiyi pazara bağlayan gece belediyede sahur yapma teklifinde bulundu. Arı'nın bu teklifi sonrasında çok sayıda genç sahur için Nevşehir Belediyesi'ne geldi.

Gençleri makam odasında ağırlayarak bir süre sohbet eden Arı, gençlerin Nevşehir ve belediye hizmetlerine ilişkin görüş ve önerilerini dinledi.

Gençlere yönelik olarak hayata geçirilecek projeler konusunda onlarla istişarelerde bulunan Arı: “Nevşehir'i gelecek yıllara taşıyacak olan gençlerimiz bizler için çok önemli. Yerel hizmetlerde gençlerin fikirlerine ve sahadan bize iletecekleri bilgilere değer veriyoruz. Önerileri ve fikirleri değerlendirmede titiz davranıyoruz. Nevşehir Belediyesi olarak gençliğin enerjisinden yararlanacağız. Bu şehri onlarla birlikte yöneteceğiz. Türkiye'nin istikbali ve aydınlık yarınları olan gençlerin her zaman yanlarında olan bir belediye başkanları var.

Birbirinden değerli genç kardeşlerimizin de yanımızda olduğunu bilmek bizler için çok önemli.” dedi.

Programa katılan gençler ise Belediye Başkanı Rasim Arı'ya gençliğe verdiği değer için teşekkür etti. Gençler: “Belediye başkanımızın biz gençler için düşünceleri ve projeleri gerçekten heyecan verici. Projeler için sabırsızlıkla bekliyoruz. Kısa sürede başkanımızın yaptıkları bizler için çok önemliydi. Nevşehir gençliği başkanına güveniyor ve her zaman yanında.” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar'ın da katıldığı programda daha sonra Başkan Arı ve gençler birlikte sahur yaptı.