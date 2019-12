Belediye Başkanı Arı sosyal medyadan hakaret edenlere dava açtı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye başkan adaylığı döneminde ve sonrasında kendisine sosyal medya üzerinden hakaret eden kişilere karşı 23'ü maddi ve manevi, 5'i de ceza davası olmak üzere 28 dava açtı. Bugüne kadar 7 tazminat davasının sonuçlandığını ve bundan da 77 bin 300 lira kazandığını ifade eden Belediye Başkanı Rasim Arı, kazanmış olduğu tazminat paraları ile çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, “İnsanlarımızın ifade özgürlüğü var, eleştiri özgürlüğü var. Kesinlikle insanlarımız ifade özgürlüğü kapsamında ve eleştiri özgürlüğü kapsamında her türlü eleştiriyi yapabilirler. Fakat bu eleştiri iftiraya ve hakarete varacak boyutta ise bu özgürlük değildir. Ve bunun karşılığında bizde haksızlıklarını ortaya koyabilmek adına yalan, iftira ve haksızlığa karşı tazminat davaları açıyoruz. 23 tane maddi ve manevi tazminat davası açtık. 6 tane de ceza davası açtık. Belediye başkanlığı adaylığımız döneminde ve belediye başkanı olduğumuz dönemden itibaren devam ettik. Bu davaların sonuçlananı var devam edeni var. Ceza davaları tabi ki biraz daha uzun sürüyor. Tazminat davaları ise daha kısa sürüyor. 7 tane tazminat davamız sonuçlandı. İlk önce yaklaşık 4 ay önce ilk davamız sonuçlandığında 10 bin lira gelmişti. Bu davadan gelen 10 bin lirayı biz üniversitedeki tespit ettiğimiz öğrenci kardeşlerimize burs olarak takdim etmiştik. Sonradan gelen tazminat davalarıyla ise çok güzel bir sıra gecesi yaptık. Binlerce kardeşimiz geldi. Ve o gün kazandığımız tazminatlarla çiğ köfte ikram etmiştik. Sonrasında gelenlerle aynı şekilde devam ettik. Hatta sosyal medya hesaplarımızdan biz bir anket çalışması yaptık. Dedik ki aldığımız tazminat paraları ile ne yapalım diye. Kimisi halkımız halkımızla yiyin başkanım, kimisi öğrencilere burs olarak verin, kimisi garibanlara verin dedi. Biz o paralarla bir havuz yaptık. Özel kalem müdürüm de tüm gelen paralar toplanıyor. Mesela dün iki öğrenci kardeşimiz yurt ücretini yatıramadıklarını ifade ettiler. Özel Kalemi müdürüme talimat verdim tazminattan gelen paralarla bunların yurt ücretini yatırabilirsiniz dedim. Bazen yurt ücreti olarak yatırabiliyoruz bazen halkımızla bir sıra gecesi yaptığımızda harcıyoruz. En son biliyorsunuz bir hamsi festivali yaptık. Gençlerimizle beraber hamsi festivalinde tazminattan gelen paraları harcadık. Ve bundan sonra her gelen tazminat parasını şehrimizle beraber yiyeceğiz. Ocak ayının ilk haftası veya ikinci haftasında orta yaş hemşehrilerimiz ile Fahrettin Karaağaç ile bir konser vereceğiz. Bunu da gelen tazminat paraları ile yapacağız. Gelen her tazminat ile gelen her türlü parayı ya bir sosyal etkinlik ya kültürel bir etkinlik veya öğrenci kardeşlerimize burs veriyoruz. Tazminat davalarımız devam ediyor. Yüklü bir tazminatımız gelecek. Onlarla birlikte çok fazla faaliyeti gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

