Belediye Başkanı Arı, “ Söz konusu Nevşehir ise gerisi teferruat”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinin ardından Nevşehir Belediyesi'nde başlattığı şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde belediyenin mali kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılması çabası içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Belediye bütçesinden yapılan her bir kuruş harcamanın hesap verilebilir nitelikte olması ve Nevşehir'deki tüm vatandaşların bu bütçede hak sahibi olduğu düşüncesini benimsediklerini kaydeden Başkan Arı, bundan asla taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Bu kapsamda mali kaynakların yönetiminde yeni bir sayfa açtıklarını ve ilk olarak belediyenin gelir ve gider dengesini etkin bir şekilde sağlayacak bir dizi uygulamayı hayata geçireceklerini ifade eden Arı: “Ben inanıyorum ki ülkemizde ve şehrimizde ticaretle uğraşan her bir vatandaşımızın önceliği şehrinin ve ülkesinin menfaatleridir. Para kazanmanın önünde yer alan bu duygudan hareketle belediyemize borcu bulunan herkesi belediyemize davet ediyorum. Bununla birlikte bizim de kime borcumuz varsa bizde onu ödeyelim. Ortak bir akıl da buluşarak biz alacağımızı alalım, vatandaşlarımıza da varsa vereceğimiz bunu ödeyelim. Neticede söz konusu Nevşehir ise gerisi teferruat” dedi.

Başkan Arı, STK'lara çağrıda bulundu

Nevşehir'de bulunan tüm vakıf, dernek, oda, birlik gibi sivil toplum kuruluşların yöneticilerine de çağrıda bulunan Başkan Arı, mali anlamda yük olabilecek taleplerde bulunmamalarını rica etti. Arı: “Nevşehir Belediyesi olarak şehrimizi modern bir kimliğe kavuşturabilmek amacıyla bir çok projeyi hayata geçirme çabası içerisindeyiz. Bu projeleri ve beraberinde sürdürülecek olan belediye hizmetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmemiz için mali kaynaklarımızı son derece dikkatli kullanmak durumundayız. Şehrimizi birlikte yöneteceğimiz ve kalkındıracağımız sivil toplum kuruluşlarımızın bu konuda bizleri anlayışla karşılayacağından hiçbir şüphem yok. Duyarlılıklarından dolayı şimdiden vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşu yöneticilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.