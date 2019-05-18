Belediye Başkanı Arı, STK'larla sahur yaptı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cihannüma Derneği tarafından düzenlenen ‘Cihannüma Nevşehir Buluşması' programında STK temsilcileri ile birlikte sahur yaptı.

Cihannüma Derneği'nin Zeki Soyak Öğrenci Yurdunda düzenlediği sahur programına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Rasim Arı, Cihannüma Başkan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah, STK temsilcileri ve bazı daire müdürleri katıldı.

Burada STK temsilcileri ve Cihannüma Derneği'nin yöneticileri ile bir süre sohbet eden Başkan Arı: “Karşılıklı hoşgörünün, güvenin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın olduğu yerde huzur vardır, barış vardır. Ramazan ayının insanlar arasında birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesinde büyük katkısı vardır. Toplum olarak bizi biz yapan güzel değerlerimiz ve geleneklerimiz Ramazan ayında yeniden güçlenir ve kuvvetlenir. Bereketin eksik olmadığı, birliğin, dayanışmanın, hoşgörünün arttığı bir Ramazan'ı daha birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayının ülkemizde, şehrimizde ve tüm İslam aleminde oluşturduğu birleştirici gücün, dünyada barışın ve huzurun hüküm sürdüğü günlerin başlangıcı olması, en büyük arzumuzdur” dedi.

Cihannüma Başkan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah ise, Ramazan ayının tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesini temenni ettiğini belirtti.

Daha sonra dernek yöneticileri tarafından Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı'ya çeşitli hediyeler takdim edildi.

Sahur programı hep birlikte yapılan sahur ve sonrasında İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından yaptırılan dua ile son buldu.