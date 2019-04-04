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Belediye Başkanı Arı, vatandaşlarla gönül birlikteliğini sürdürüyor

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlarla seçim sürecinde kurduğu gönül birlikteliğini belediye başkanlığı döneminde de sürdürüyor.


Nevşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladıktan sonra vatandaşların tebriklerini kabul eden Rasim Arı, kendisine gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolayı, tüm hemşehrilerine teşekkürlerini iletiyor. Ziyaretlerde vatandaşlara birlik ve beraberlik içerisinde ve kimseyi ötekileştirmeden bir belediyecilik anlayışı içerisinde hizmet sunmayı temel bir prensip edindiklerini vurgulayan Başkan Arı, kaynakları doğru kullanmak suretiyle bu şehirde yaşayan her bir bireyin hizmetlerden eşit şekilde yararlanmasını da sağlayacaklarını ifade ediyor.


Nevşehir Belediye Başkanı Arı, sabah saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden ziyaretlerde vatandaşların sorunlarını da dinliyor.

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