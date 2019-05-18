Belediye Başkanı Arı'dan 100. yıl mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak Türk Milletinin bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Arı, dünya tarihinin en uzun süreli imparatorluğunun çöküşüne sahne olan Mondros Mütarekesiyle birlikte, Anadolu'nun emperyalist işgal güçleri tarafından yağmalandığı günlerde, bağımsızlık ve özgürlüğü kendine yüzyıllar boyunca temel şiar edinmiş Türk Milleti'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk etrafında kenetlenerek yok olmadığını tüm dünyaya bir kez daha ispat etmesi açısından 19 Mayıs 1919 tarihinin oldukça önemli olduğunu kaydetti. Türk Milleti'nin bağımsızlığının bayraklaştığı günün adı da olan 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk tarihinin önemli dönemlerinden biri olduğunu dile getiren Arı, mesajında daha sonra şu görüşlere yer verdi,

“19 Mayıs 1919 günü, Büyük Türk Milleti'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte kenetlenerek bağımsız ve hür yaşama isteğini bir kez daha tüm dünyaya haykırdığı gündür. Bu nedenle 19 Mayıs 1919 tarihimizin önemli dönüm noktalarından birini oluşturmuştur. Savaş için gerekli silah ve cephaneden yoksun olmasına karşın, yüreğinde yaşattığı köklü ve sarsılmaz iman gücünü ,büyük kurtuluş mücadelesine yansıtan bu büyük millet, tarihte örneği görülemeyecek düzeyde büyük zaferlere imza atarak, işgalci kuvvetleri ülkesinden atmayı başarmıştır. Bu itibarla bu büyük mücadelenin temelinin atıldığı Samsun'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte bayraklaşan büyük Türk halkının 19 Mayıs 1919 tarihi ve sonrasında kazanılan Kurtuluş Savaşı, emperyalist güçlerin esareti altındaki nice milletlere de örnek oluşturmuştur. Bu duygu ve düşünceler ile Aziz Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.”