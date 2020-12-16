Belediye Başkanı Arı'dan Doğala Köy Muhtarı ve ailesi için taziye mesajı

Belediye Başkanı Rasim Arı mesajında, “Vefat haberini aldığımız Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, eşi, annesi ve babasına Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü Muhtarı Azmi Öztürk'ün 5 gün önce babası, 3 gün önce eşi, dün kendisi ve bugün akşam saatlerde de annesi Saime Öztürk Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.