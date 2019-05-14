Belediye Başkanı Arı'nın gece mesaisi

Sahur vakti çalışan belediye personeline kolaylıklar dileyen Başkan Arı, çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı.

Başkan Arı, Nevşehir Belediyesi önünden başlayan Lale Caddesi ile Forum Kapadokya AVM'nin bulunduğu Mustafa Parmaksız Caddesi arasındaki yolun sıcak asfalt yapılması için planlanan çalışmaların ilk etabı olan Doyuran Kavşağı-Ziraat Bankası Kavşağı arasındaki çalışmaları denetledi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi alan Arı, çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar diledi.

Lale Caddesindeki alt yapı çalışmalarının hızla tamamlanacağını ve sonrasında sıcak asfalt dökümüne başlanacağını kaydeden Arı, caddedeki esnafların mağdur olmaması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Sıcak asfalt dökümünün ardından caddedeki yaya kaldırımlarının ve aydınlatma sistemlerinin de yenileceğini ifade eden Arı: “Şehrimizin en işlek caddelerinden biri olan Lale Caddesi'ndeki tüm alt ve üst yapı çalışmalarını kısa sürede tamamlayacağız. Çalışmalarla birlikte caddedeki tüm içme suyu hattımız yenilenecek ve sonrasında sıcak asfalt dökümünü yapacağız.” dedi.