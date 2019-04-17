Belediye Başkanı Arı'ya tebrik ziyaretleri sürüyor

Mesai saatleri dışında 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilen tebrik ziyaretleriyle toplumun her kesiminden hemşehrilerini kucaklayıp, sohbet eden Başkan Arı, kendisine iletilen istek ve talepleri de dinliyor ve çözüm yönünde çalışmalar da yürütüyor.

Hemşehrilerinin sıcak ilgi ve alakasından dolayı oldukça mutlu olduğunu belirten Belediye Başkanı Arı, halkla iç içe hizmet yürüteceklerini dile getirdi.

Gönül belediyeciliğini Nevşehir'de tesis etme yönünde ciddi bir çaba harcadıklarını vurgulayan Başkan Arı, özlenen modern ve gelişmiş bir Nevşehir'i, tüm hemşehrilerinin destekleri ile gerçekleştirme kararlılığında olacaklarını kaydetti.

Bu arada aileleriyle birlikte kendisini tebrik eden çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Arı, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı bugün ziyaret ederek tebriklerini iletenler arasında, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Başkanı Doç. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu, İller Bankası Kayseri Bölge Müdürü Sönmez Ata, Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın Özel Kalem Müdürü Suat Baylan, Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Baylan, TRT Eğitim Dairesi Başkanı Kudret Doğandemir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar başkanlığındaki AK Parti Mahalle temsilcileri, Nevşehir Barosu Başkanı Necmi Öncül ve yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Dipici ve yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ergün ve yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzgün ve beraberindeki 2000 Evler Özel Halk Otobüscüleri, Nevşehir Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Necati Daşlıca, Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şube Başkanı Ekrem Altıntaş, Gülperi Gündüz Yassı ve Başkan Yardımcısı Selma Küçükgül başkanlığındaki TOBB Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyeleri, Nevşehir Umuda Bir Adım Tüm Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Belirir ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.