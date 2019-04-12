Belediye Başkanı Rasim Arı, 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi açılışına katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Sümer Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Nevşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nin hizmete açılış törenine katıldı.

Bölgedeki sağlık hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla yaptırılan Nevşehir 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi'nin hizmete açılışı nedeniyle bir tören düzenlendi. Törene Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, İl sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, daire müdürleriyle Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık, sağlık çalışanları, Sümer Mahallesi sakinleri ile davetliler katıldı. Düzenlenen törenin açılışında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, küçük yaşlardan itibaren ikamet ettiği ve seçmeni de olduğu Sümer Mahallesi'nde böyle bir merkezin açılışından büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Arı şöyle konuştu; "Küçüklük yaşlarımdan itibaren ikamet ettiğim ve halen ikametgâhımın bulunduğu Sümer Mahallesinde 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezinin açılıyor olmasından dolayı son derece mutluyum. Nevşehir Belediyesi olarak Sümer Mahallesi sakinlerinin yaşamaktan keyif alacağı ve hayatını kolaylaştıracak bir mahalle oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda hizmete kazandırılan Aile Sağlık Merkezimiz umarım mahallemize ve şehrimize güzel hizmetler sunar.”

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'de, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da 17 yıldan beri köklü çalışmaların ortaya konulduğuna dikkat çekerek “Sağlık reformlarıyla 17 yıldır milletimizin sağlıklı yarınları için çalışan AK kadrolar olarak bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ise, bu merkezin de AK Parti'nin insan odaklı yatırımlarından biri olduğunu dile getirdi. Menekşe; “Sizlere, ihtiyacınız olan sağlık hizmetlerini ücretsiz ulaştıran Aile Sağlığı Merkezlerimiz, bizim ‘İnsan odaklı', ‘insana yatırım yapan' yönetim anlayışımızın en nitelikli örnekleri olarak şehrimizde yükselmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş da, Türkiye'de özellikle son yıllarda sağlıkta köklü gelişmelerin yaşandığını dile getirerek sağlık hizmetlerinin her geçen gün iyiye gittiğini ve bunun çok önemli ve güzel bir gelişme olduğunu belirtti.

Daha sonra arsası Nevşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen Nevşehir 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi'nin açılış kurdelesi, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit tarafından kesilerek hizmete kazandırıldı.