Belediye Başkanı Rasim Arı, Bosna Hersek'te

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Bosna Hersek'in Zenica şehrinde düzenlenen "8. Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri" etkinliğine katıldı.

Bosna Hersek-Türkiye Kardeşlik Platformu tarafından Zenica'daki Aliya Izzetbegoviç Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, buradaki törende bir konuşma yaptı. Türkiye'den çok sayıda belediye başkanın da yer aldığı etkinlikte konuşan Arı, “Aliya'nın kokusunu üzerinde taşıyan Bosnalı kardeşlerimi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizden, mazlum ve mağdur coğrafyaların umudu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bütün kardeşlerimize selam getirdik.” dedi.

Türkiye ile Bosna Hersek'in ayrılmaz bir parça olduğunu ifade eden Arı, konuşmasında daha sonra Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşlerini paylaştı. Tarihin her döneminde masumun kalkanı, mazlumun hamisi, mağdurun destekçisi olan Peygamber ocağı ordumuzun Barış Pınarı Harekatı'ndan da zaferle döneceğine olan inancını yenileyen Arı, “Buradaki kardeşlerimizle birlikte Kahraman Mehmetçiklerimiz için dua ediyoruz. Dualarımız ve kalplerimiz Mehmetçiklerimizin yanında.” diye konuştu.

Etkinliklerin gerçekleştirildiği alana ayrıca Nevşehir Belediyesi standı da kuruldu. Stant içerisinde Nevşehir ve Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezleri görsellerle tanıtılırken yöreye özgü el sanatları ürünleri sergilendi. Bosna Hersekli vatandaşların yanı sıra çeşitli ülkelerden gelen davetlilerin büyük ilgi gösterdikleri Nevşehir standında, ziyaretçilere Nevşehir yöresine ait kuru üzüm, kabak çekirdeği ve küftür ikramlarında bulunuldu.

Başkan Arı, törenin ardından Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlik girişinde vatandaşları selamlayan Arı, Meçhul Asker Anıtı'na ve Aliya İzzetbegoviç'in mezarı başında dua etti.

Arı'ya Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut ve Fen İşleri Müdürü Ersin Erol'da eşlik etti.