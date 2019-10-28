Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 29 Ekim'in, Türk milletinin istiklal ve istikbal yolunda verdiği kurtuluş mücadelesinin millet egemenliğiyle taçlandığı kutlu bir gün olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye için bir dönüm noktası olan Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılını idrak ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. 29 Ekim 1923'te kurulan ve her geçen gün sürekli ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbal yürüyüşünün sonsuza dek devam edeceğini kaydeden Arı,” Büyük fedakârlıklarla ve kahramanlıklarla verilen milli mücadelenin ardından Cumhuriyet, tüm imkânsızlıklara ve zorluklara karşı Gazi Mustafa Kemal liderliğinde yürütülen destansı bir mücadelenin eseridir. Milletimiz, hürriyeti, ülkesi ve bayrağına asla gölge düşürmeyeceğini, asla boyunduruk kabul etmeyeceğini ve bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya 96 yıl önce ilan etmiştir. Cumhuriyetimizin teminatı nesillerimiz ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıracak ve milli iradesiyle bu topraklardaki sedasını daima duyuracaktır. Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek ve gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin görevidir. Bizlere yurdumuz üzerinde bağımsız ve hür yaşamamız için cumhuriyeti armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu ülke için kanını döken, canını veren gazilerimize ve şehitlerimize minnet ve şükranlarımı sunar, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım.” dedi.