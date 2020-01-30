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Belediye Başkanı Rasim Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehir merkezinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Esnafları dolaşan ve ‘Hayırlı İşler' dileyen Başkan Arı, vatandaşlarla sohbet ederek dilek ve temennilerini dinledi.


Nevşehir'in farklı noktalarında her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek bölgede yaşayanların gözüyle, belediye çalışmalarını yerinde inceleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bugün de öğle saatlerinde esnafları ziyaret ederek sorun ve isteklerini dinledi.


Ziyaret esnasında Başkan Arı'ya Başkan Yardımcısı Ersan Erkut ve bazı birim müdürleri de eşlik etti.


Girdiği her iş yerinde sıcak bir ilgi ile karşılanan Başkan Arı'ya ziyaretleri sırasında esnafların ve vatandaşların ilgisi oldukça yoğundu.


Başkan Arı, “Bizler halkımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Onların bizlere ilettiği görüş ve öneriler nazarımızda oldukça büyük önem ifade ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen önerileri dinlemek ve bunları hayata geçirmek bize çok büyük mutluluk veriyor.” dedi.

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