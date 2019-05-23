Belediye Başkanı Rasim Arı, Lale Caddesinde incelemelerde bulundu

Başkan Arı, iftar saati öncesinde beraberinde bazı birim müdürleri ile birlikte Lale Caddesinde incelemelerde bulundu. Burada gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarını denetleyen Arı, yapımı devam eden yaya kaldırımlarını inceledi. Çalışmalara ilişkin birim müdürlerinden bilgi alan Arı, vatandaşlarla ve esnaflarla da sohbet etti.

Cadde üzerindeki esnafları işyerlerinde ziyaret eden Arı, esnafların ve vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin görüş ve taleplerini dinledi.

Lale Caddesindeki alt yapı ve asfalt çalışmalarının çalışmaların büyük bir özveri ile gerçekleştirildiğini ve modern bir görünüme kavuşturulduğunu kaydeden Başkan Arı: “Şehir içi yollarımızdaki ve ana caddelerimizdeki alt yapı ve asfalt sorununu tamamen çözeceğiz. Bunun için gece gündüz demeden çalışacağız. Bu konuda bizlere gösterdikleri sabır ve verdikleri destek için esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar bize inanıyor ve güveniyor. Biz de onları mahcup etmemek için tüm gücümüzle çalışacağız.” dedi.