Belediye Başkanı Rasim Arı, Mustafa Parmaksız caddesinde incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Mustafa Parmaksız Caddesi'nde yapımı devam eden yol, kaldırım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Belediye ekiplerinin çeşitli mahallelerde yürüttüğü çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, Mustafa Parmaksız Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Belediyenin Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin sahada koordineli sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Arı, çalışmalara ilişkin birim müdürlerinden bilgi aldı.

Lale Caddesi 1. ve 2. etabı ile Saatçi Hoca Caddesi'nin ardından Mustafa Parmaksız Caddesi'nde altyapı ve üst yapı çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Arı, Meteris Meydanı Kavşağı ile Gülşehir Köprülü Kavşağı arasında yaklaşık 950 metre uzunluğundaki Mustafa Parmaksız Caddesi'nde 1957 ile 1985 yılların da döşenen pik ve asbest borular yerine daha sağlıklı ve uzun ömürlü pole etilen (PE) borular döşendiğini ifade etti.

İçme suyu hattının yenilenmesinin ardından cadde de daha önce bulunmayan yağmur suyu hattının imalatının gerçekleştirileceğini ve sonrasında sıcak asfalt seriminin gerçekleştirileceğini belirten Arı, “Şehrimizde devam eden alt yapı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Ekiplerimiz titiz ve planlı bir çalışma içindeler. Zaman zaman mevsim normallerinin üzerinde ki yağışlardan olumsuz etkilenmemek için alt yapı çalışmalarının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle altyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bunu yaparken de önceliğimiz yapılan işi sağlam ve eksiksiz bir şekilde tamamlayarak kaliteli hizmet sunmak. İnşallah bu sezonu en verimli şekilde geçirip önümüzdeki sezonda planladığımız çalışmaları hayata geçireceğiz." diye konuştu.