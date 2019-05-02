Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesporlu futbolcuları ziyaret etti

Futbolculara moral veren Arı, “Şampiyon olamadık fakat her şey bitmedi. Play-Off müsabakalarında başarılı olarak bu şehre 2. Lig sevincini yaşatacağına inanıyorum” dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye 3. Lig 1. Grupta ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Batman Petrol Spor A.Ş maçı hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor takımını ziyaret etti. Takımın tesislerindeki antrenmanını bir süre izleyen Başkan Arı, daha sonra futbolcular ile bir araya geldi.

Ligde 56 puanla 3. Sırada bulunan ve şampiyonluk şansını kaçıran futbolculardan morallerini bozmamalarını isteyen Başkan Arı, Play-Off maçlarında Kımızı Beyazlı futbolculara güvendiğini söyledi.

Bu takımın Play-Off müsabakalarını kazanarak 2. Lige yükseleceğini belirten Arı: “Bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Bu takımın biz grubunda şampiyon olarak 2. Lige çıkacağını düşünmüştük. Ligin ikinci yarısında oynadığımız maçlarda istediğimiz sonuçları alamadık ancak Play-Off müsabakalarına katılmayı garantiledik. Şimdi size düşen bu vefakar taraftarlarımızı mutlu etmek için tüm gücünüzle bu maçlara hazırlanmak ve Nevşehir'in yıllardır özlemini çektiği 2. Lig hasretine son vermek. Ben sizin her zaman yanınızdayım. Yeter ki yüreğinizi ortaya koyun ve Kırmızı Beyazlı armamıza yakışan mücadeleyi sahaya yansıtın. Ben size inanıyor ve güveniyorum” diye konuştu.

Kırmızı Beyazlı futbolcularda Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür ederek ligin son deplasman maçında ve Play-Off müsabakalarında kazanarak takımlarını bir üst lige yükselteceklerine söz verdi.