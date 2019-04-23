Belediye Başkanı Rasim Arı, “ Nevşehir kent meydanına kavuşuyor”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirterek: “İnşallah bu şehri vaat ettiğimiz şekilde yönetmeye ve söz verdiğimiz şeyleri gerçekleştirmeye başladık. Koşar adımlarla bunu devam ettireceğiz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin arıdan göreve başladığı 2 Nisan 2019 tarihinden bu güne kadar yaptığı çalışmaları gazetecilere anlattı.

Açıklamasında göreve başlamadan önce ‘şehirde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını' söylediğini hatırlatan Arı: “Hiçbir şey bu şehirde eskisi gibi değil. İlk gün vaat ettiğimiz şeyi bugünde yapıyoruz. Hem belediyecilik manasında, hem belediyenin idaresi manasında, hem iş tutuş yöntemi manasında ve hem de belediyedeki tüm imkânları şehir halkının tamamının hizmetine sunma noktasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını bilmenizi istiyorum. Şehrin güzelleştiğini hep birlikte görüyorsunuz. ‘Tebessümü hakim kılacağız' dedik hamdolsun 20 günden fazla bir süredir bu belediyenin kapıları herkese açık. Gelen kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz. İlk önce şehirde belediye ile halk arasında kopan o gönül köprülerini imar edeceğimizi söyledik. Hamdolsun o köprüleri imar ettik. Şehirdeki güzellikleri yaşamaya hep birlikte devam edeceğiz. Bu şehir hem gençlerimiz hem de çocuklarımız için daha güzel olacak. İnşallah bu şehri vaat ettiğimiz şekilde yönetmeye ve söz verdiğimiz şeyleri gerçekleştirmeye başladık. Koşar adımlarla bunu devam ettireceğiz inşallah” dedi.

“Hızımıza yetişemeyenler gider”

Göreve başlamasının ardından Nevşehir Belediyesi'nde bir dizi yapılanmaya gittiklerini kaydeden Başkan Arı, bu yapılanmanın büyük oranda tamamlandığını açıkladı. Arı: “Belediyemizde yeni bir yapılanmaya gittik ve bu yapılanmanın yüzde 90'nı nı tamamladık, yüzde 10'luk bir yapılanma kaldı. Zaman zaman bizim hızımıza, bizim koşmamıza ayak uyduramayanlar varsa onlarla ilgili de tasarrufta bulunacağız. Bunun dışında yüzde 90 aşamasında, belediyedeki yönetim yapılanmasını tamamladık. Bundan sonra artık laf değil icraat üretme zamanı ve buna başladık” diye konuştu.

“Hayvan kasabası projesi hayata geçiyor”

Belediye başkanlığı adaylığı sırasındaki açıkladığı projelerden biri olan Hayvan Kasabası ile ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Arı, projenin hayata geçmesiyle Nevşehir'in bu alanda Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahip olacağını söyledi. Tesisin proje ihalesinin yapıldığını ve kısa sürede tamamlanacağını açıklayan Arı şöyle konuştu:

“Bu şehirde sokak hayvanları ile ilgili ciddi bir sıkıntı var. Hem bunu ortadan kaldırabilmek hem de sokak hayvanlarımızın daha vicdani bir ortamda bakımlarını sağlayabilmek amacıyla Hayvan Kasabasının ihalesini yaptık. Yarın ihale sözleşmesini imzalayıp gereğini yapıyoruz. Müteahhit 3 ay içerisinde bitirme sözü verdi. 3 ay sonra inşallah şehrimizde İç Anadolu Bölgesinin en büyük hayvan kasabası hizmet vermeye başlayacak.”

“Daha yeşil ve temiz bir Nevşehir”

Hedeflerinin Nevşehir'i Türkiye'nin en temiz ve yeşil kentlerinden biri haline getirmek olduğunu vurgulayan Başkan Arı, bununla ilgili de farklı projelerin hayata geçirilmeye başlandığını kaydetti. İlk etapta 6 metre boyunda 110 bin ağacın şehirde toprakla buluşturulacağını açıklayan Arı: “Bütün şehrin pırıl pırıl, yemyeşil bir hale gelmesi için talimatları verdim ve bütün imkanlarımızı seferber ettik. Şu anda 6 metre boyunda 110 bin ağacımız bölüm bölüm şehrimize gelmeye başladı. Üstelik tek bir kuruş ücret ödemeden getiriyoruz bu ağ açları. Tanesi en az 750 TL ile 2 bin 500 lira arasında değişen bu ağaçları tek kuruş ödemeden şehrimize getiriyoruz. Biz ilk günden beri söyledik; belediyemizin imkânlarının kısıtlı olduğunu biliyoruz. Bu kısıtlı imkanlarda en iyi hizmeti ve vaat ettiğimiz hizmeti gerçekleştirmek için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Daha güzel, daha yeşil ve pırıl pırıl bir şehir talimatını verdik.” dedi.

“Nevşehir kent meydanına kavuşuyor”

Belediye Başkanı Arı, şehrin kimliğini ortaya koyabilecek en temel yatırımlardan biri olarak ele aldıkları kent meydanıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Yıllardır Nevşehirlilerin hayalini süsleyen kent meydanı için yaz aylarında ihale aşamasına gelineceğini söyleyen Arı şöyle dedi:

“Kent Meydanı ile alakalı yarın bir toplantımız var. Planlamayı yaptıktan sonra 18 Haziran'da bu meydanın temelini atmayla alakalı bütün çalışmalarımızı herhangi bir bürokratik ve hukuksal bir sıkıntı olmaz ise 18 Haziran'da inşallah kent meydanının temelini atıyoruz.”

“Ramazan tüm güzelliğiyle yaşanacak”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaklaşan Ramazan ayı ile ilgili Nevşehir Belediyesi olarak ciddi bir hazırlık süreci içerisinde olduklarını ifade etti. Bu ay içerisinde farklı etkinlikler ile Nevşehirlileri bir araya getireceklerini ifade eden Arı: “Ramazan ayının özüne uygun Ramazan ayına bütün şehrimiz hazır olsun. Muhteşem bir Ramazan geçireceğiz. Her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Şehrimizin hayırseverleri ile beraber dolu dolu, çok özel manevi bir atmosferde her türlü sanatsal faaliyetlerin olduğu bir ramazana hazır olun. Bin 500 kişilik bir iftar soframız olacak ama Pazar yerinin altındaki bodrumda değil. Kültür ve Sanat Merkezimizin önündeki alanda, çok özel bir çadırın içerisinde, vatandaşlarımızın çok rahat bir iftar geçirebileceği çadırımız hazır. İftardan önce çocuklarımız için Meddah, Hacivat-Karagöz ve çocuk tiyatrosu bunlar gibi bir dizi etkinliklerde gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra Grup Tillo, Agah, Dursun Ali Erzincanlı ve Kürşat gibi farklı sanatçılarımız da Teravih Namazından sonra sahne alarak çok özel bir gece yaşatacaklar. Hava şartları el verdiği sürece de sahuru mahallelerimizde vatandaşlarımızla beraber yapacağız. Bunların hiçbirisine de belediyemizin kasasından tek kuruş para harcamayacağız.” dedi.

“Hayırlı severlere çağrı”

Ramazan ayında şehirdeki dar gelirliler için başlatacakları kampanyaya tüm hayırseverleri davet eden Başkan Arı, Ramazan ayında şehirdeki ihtiyaç sahibi hiç kimsenin aç yatmayacağını vurguladı. Başkan Arı şunları söyledi:

“Biz özel bir Ramazan geçirelim istiyoruz. Nevşehir dendiği zaman hayırsever insanların komşusu açken tok yatağa girmekten haya eden insanların olduğu bir şehir akla gelmeli. Bu şehirde, bu Ramazan'da sahurda veya iftarda aç kimse sofraya oturmasın veya sıkıntılı hiçbir fakirimiz fukaramız kalmasın. Bütün şehri, başta kendimiz olmak üzere bir seferberliğe davet ediyoruz. Bu yıl Ramazan ayında bütün fakir ve fukarayı gözeteceğiz.”

“Belediyenin borç ve alacakları”

Başkan Arı açıklamasının son bölümünde belediyenin mali kaynaklarının kullanımına ilişkin bilgiler verdi. Arı sözlerini şöyle tamamladı: “ Dün ‘Mesele Nevşehir ise gerisi teferruattır' başlıklı bir basın açıklaması yaptık. Bu işin özünde şu var; birincisi kimin belediyeden alacağı varsa gelsin biz borcumuzu ödemek zorundayız. Hiçbir kardeşimizin burada alacağı kalmaz, kalmamalı ve borcumuzu ödemek zorundayız. İkincisi bu şehirde biz 110 bin kişiye hizmet vermek zorundayız. Dolayısıyla belediyeye borcu olan kardeşlerimizde lütfen belediyeye gelsinler. Hem biz borcumuzu ödeyelim hem alacağımızı alalım. Bir üçüncüsü ise biz diyoruz ki; ‘Biz şehrin küçük gruplarına değil şehrin tamamına hizmetle mükellefiz' Dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden özel ricamızı basın açıklamasıyla duyurmuştuk. Lütfen belediyenin her bir kuruşunun belediye kasasında kalması ve 110 bin insana hizmet götürmesi için kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum örgütlerimiz bireysel taleplerini artık belediyeden karşılamayla ilgili isteklerinden vazgeçmeleriyle ilgili anlayış bekliyoruz. Lütfen böyle bir taleple kimse gelmesin. Sivil toplum kuruluşlarımızın elbette sıkıntılarına çözüm bulmak istiyoruz ama biz ilk önce bu şehrin tamamına hizmet etmek zorundayız. Bu konuda fedakarlık istiyoruz.