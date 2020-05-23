İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye Başkanı Rasim Arı Ramazan Bayramını kutladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm vatandaşların bayramını kutladı.


Arı mesajında, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran mübarek Ramazan ayını uğurlarken, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.


Dayanışma gibi yüce bir duygunun tezahür ettiği bu kutsal günlerde, bizleri bir arada tutan değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek, kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermemiz gerektiğini vurgulayan Arı şunları kaydetti:


“Maalesef dünyada ve ülkemizde yaşanan korona virüs salgını sebebiyle, bu bayram geçtiğimiz yıllardan biraz farklı olacak. Bu özel günlerin en önemli güzelliği olan büyüklerimizin ellerini öpemeyecek, küçüklerimizi kucaklayamayacak, akraba ve dostlarımızı ziyaret edemeyeceğiz. Çocuklarımız bayram şekeri toplamak için sokağa çıkamayacak, gönüllerince parklarda eğlenemeyecekler. Fakat hepimizin sağlığı için iletişim imkanlarıyla sevdiklerimizle buluşacak ve gelecek güzel günler için devletimizin belirlemiş olduğu kurallara birlikte uyacağız. Ben bu süreçten milletimizin sabrı ve inancıyla en güçlü şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Her ne şartta olursa olsun, tüm bayramlar gibi, bu bayramı da sevince dönüştüreceğiz, bayram sevincini ve neşesini çoğaltacağız, paylaşacağız inşallah. Evlerimizden de olsa, telefon aracılığı ile de olsa birliğimizin ve dirliğimizin sembollerinden biri olan Ramazan Bayramı'nda, millet olarak tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden aldığımız güç ve sorumlulukla, sevgimizi, muhabbetimizi daha da büyütüp pekiştireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; sevginin, saygının, barış ve kardeşliğin yüreklerdeki coşkusunun arttığı bu mübarek Ramazan Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, değerli Nevşehirli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.