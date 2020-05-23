Belediye Başkanı Rasim Arı Ramazan Bayramını kutladı

Arı mesajında, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran mübarek Ramazan ayını uğurlarken, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dayanışma gibi yüce bir duygunun tezahür ettiği bu kutsal günlerde, bizleri bir arada tutan değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek, kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermemiz gerektiğini vurgulayan Arı şunları kaydetti:

“Maalesef dünyada ve ülkemizde yaşanan korona virüs salgını sebebiyle, bu bayram geçtiğimiz yıllardan biraz farklı olacak. Bu özel günlerin en önemli güzelliği olan büyüklerimizin ellerini öpemeyecek, küçüklerimizi kucaklayamayacak, akraba ve dostlarımızı ziyaret edemeyeceğiz. Çocuklarımız bayram şekeri toplamak için sokağa çıkamayacak, gönüllerince parklarda eğlenemeyecekler. Fakat hepimizin sağlığı için iletişim imkanlarıyla sevdiklerimizle buluşacak ve gelecek güzel günler için devletimizin belirlemiş olduğu kurallara birlikte uyacağız. Ben bu süreçten milletimizin sabrı ve inancıyla en güçlü şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Her ne şartta olursa olsun, tüm bayramlar gibi, bu bayramı da sevince dönüştüreceğiz, bayram sevincini ve neşesini çoğaltacağız, paylaşacağız inşallah. Evlerimizden de olsa, telefon aracılığı ile de olsa birliğimizin ve dirliğimizin sembollerinden biri olan Ramazan Bayramı'nda, millet olarak tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden aldığımız güç ve sorumlulukla, sevgimizi, muhabbetimizi daha da büyütüp pekiştireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; sevginin, saygının, barış ve kardeşliğin yüreklerdeki coşkusunun arttığı bu mübarek Ramazan Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, değerli Nevşehirli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."