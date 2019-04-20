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Belediye Başkanı Rasim Arı, “Şehrimize yeni değerler kazandıracağız”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hayata geçirecekleri projelerle Nevşehir’e yeni değerler kazandıracaklarını söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hayata geçirecekleri projelerle Nevşehir'e yeni değerler kazandıracaklarını söyledi.


Nevşehir protokolünden sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarından vatandaşlara kadar her kesimden sevgi ve ilgiyle karşılanan Belediye Başkanı Arı, makamında tebrikleri kabul ediyor. Samimi bir ortamda gerçekleşen tebrik ziyaretlerinde Başkan Arı, vatandaşların Berat Kandilini kutlayarak kandil simidi ikramında bulundu. Tebrik ziyaretine aileleriyle birlikte gelen çocuklarla da özel olarak ilgilenen Arı, çeşitli hediyeler vererek çocukları sevindiriyor. Kendisine karşı gösterilen ilgi ve alakadan dolayı tüm gönül birlikteliği içerisinde olduğu hemşerilerine teşekkür eden Başkan Arı: “Ürettiğimiz her projeyle esnaflarımıza, sanayicimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve halkımıza yeni değerler kazandıracağız. Hizmet anlayışımız kapsayıcı ve mutluluk veren adımları içerecek. Nevşehirliler mutlu ve huzurlu bir kentte yaşamlarını sürdürecek.” dedi.

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