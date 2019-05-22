Belediye Başkanı Rasim Arı, taraftarları tarihi maça davet etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor'un Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşe Spor ile TFF 2. Lig'e yükselme play-off final müsabakası öncesinde tüm taraftarları maça davet etti.

Başkan Arı yaptığı açıklamada, Nevşehir Belediyespor'un uzun yıllardır hasretini çektiği 2. Lig için son bir 90 dakikası kaldığını belirterek Kırmızı Beyazlı ekibin bu hasreti sona erdirebilmesi için taraftar desteğine ihtiyacı olduğunu vurguladı. 23 Mayıs Perşembe günü Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak olan Nevşehir Belediyespor-Ergene Velimeşe Spor müsabakası için Nevşehir'den Kocaeli'ne gidecek taraftarların yanı sıra İstanbul ve çevre illerden gelecek olan gurbetçilerin 90 dakika takımlarını desteklemelerini isteyen Arı: “Uzun yıllardır 2. Lig hasreti ile yaşayan Nevşehir 2. Lige hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek takımızı layık olduğu bir üst ligde görmek istiyoruz. Bunun içinde her zaman 12. Adamımız dediğimiz, sezon boyunca tüm deplasmanlarda gücünü hissettiren cefakâr taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var.” dedi.

Nevşehir Belediyespor'un yerinin 3. Lig olmadığını ve gelecek yıllar için çok daha büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Arı, bunun için ilk olarak play-off final müsabakasını geçerek 2. Lige yükselmeleri gerektiğini ifade etti.

Tarihi maç öncesinde tüm şehrin kenetlendiğini ve sabırsızlıkla maç saatini beklemeye başladığını kaydeden Arı: “Nevşehir Belediyesporumuz için çok büyük hayallerimiz var. Biz 2. Ligi hak eden bir takımız. Hedefimiz önce 2. Lig sonrasında ise daha üst ligler. Bu şehrin bunu başaracak gücü var ve bu şehrin insanları bunu hak ediyor. Futbolcularımızın da bu bilinçle sahaya çıkarak Nevşehirlileri mutlu edeceklerine inanıyorum.” diye konuştu.

TFF 3. Lig 1. Gruptan TFF 2. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off final maçı 23 Mayıs Perşembe günü Kocaeli Stadı'nda oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak olan müsabakayı Süper Lig hakemi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Maçta, İstanbul Bölgesi'nden A Klasman Gökmen Olgaç 1. yardımcı, Bahtiyar Birinci 2. yardımcı ve B klasman Abdullah Buğra Taşkınsoy ise 4. hakem olarak görev yapacak.