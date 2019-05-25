Belediye Başkanı Rasim Arı'nın gece mesaisi

Açık işyerlerini ziyaret eden Arı, esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, gece yarısı Nevşehir Belediyesi'ndeki yoğun mesaisinin ardından Lale Caddesi, Ziraat Bankası Kavşağı, Meteris Meydanı ve Mustafa Parmaksız Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Beraberinde Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer ile birlikte yaya olarak Nevşehir sokaklarında gezen Arı, ilk olarak sıcak asfalt serimi tamamlanan ve yaya kaldırımı çalışması süren Doyuran Kavşağı ile Ziraat Bankası Kavşağı arasındaki yolu inceledi. Buradaki çalışmaların son durumu hakkında bilgiler alan Arı, daha sonra Meteris Meydanına geçti.

“Meteris meydanı modern bir görünüme kavuşuyor”

Ziraat Bankası Kavşağı ile Forum Kapadokya AVM arasındaki yolda Ramazan Bayramı sonrasında başlayacak olan altyapı ve üstyapı çalışmaları öncesinde yerinde incelemelerde bulunan Arı, yol boyunca tespit edilen eksikliklerin asfalt çalışmaları ile birlikte tamamlanmasını istedi. Lale Caddesi, Meteris Meydanı ve Mustafa Parmaksız Caddesi'nin sıcak asfalt ile modern bir görünüme kavuşacağı kaydeden Arı, yol boyunca ayrıca yolcu duraklarında da yeni bir düzenleme yapılacağını ifade etti. Meteris Meydanındaki çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması ile bu alanın modern bir görünüme kavuşacağını vurgulayan Arı: "Şehir içi yollarımızdaki sorunları kısa sürede çözeceğiz. İlk olarak belediye binamızın önünden başlayarak Ziraat Bankası Kavşağına kadar olan Lale Caddesinde altyapı çalışmalarımızı bitirdik. Sıcak asfalt serimi tamamlandı ve sonrasında kaldırımları yapıyoruz. Aynı şekilde Ziraat Bankası ile Forum Kapadokya AVM'nin bulunduğu Mustafa Parmaksız Caddesi arasında da bayram sonrası ile birlikte altyapı ve üstyapı çalışmalarını başlatıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında ciddi bir sorunu çözüme kavuşturmuş olacağız" dedi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hem vatandaşların hem de vatandaşların mağdur olmaması için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Arı; ”Halkımızın mutlu olmayacağı hiçbir işi yapmayacağız. Çalışmalar tamamlandığında şehir içi yollarımız, kaldırımlarımız ve duraklarımız buradaki esnafımıza ve vatandaşlarımıza yakışır bir hale gelecek. Bu şehrin insanları her şeyin en iyisini hak ediyor ve bizde bunu gerçekleştirmek için yorulmadan çalışacağız" diye konuştu.

“Engelli vatandaşın Kürşat ile tanışma arzusunu yerine getirdi”

İncelemeleri sırasında açık işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla ve vatandaşlarla da görüşen Başkan Arı, esnafların çalışmalara ilişkin görüş ve taleplerini dinledi. Esnafların çeşitli konulardaki taleplerinin de kısa sürede yerine getirilmesi talimatını veren Arı, belediye hizmetlerinde vatandaşların görüşünün kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti. Meteris Meydanındaki esnaf ziyaretleri sırasında karşılaştığı Doğan Sataşmaz isimli engelli bir vatandaşın Sanatçı Kürşat ile tanışmayı çok istediğini söylemesi üzerine ise Belediye Başkanı Arı, telefonu ile Kürşat'ı görüntülü olarak aradı. Doğan Sataşmaz ile Kürşat'ı tanıştıran ve Sataşmaz'ı, Kürşat'ın Nevşehir Belediyesi Ramazan Etkinliklerinde vereceği konsere davet eden Arı, daha sonra aileleriyle birlikte Meteris Meydanın da bulunan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.