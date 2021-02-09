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Belediye Başkanı Savran, esnaf ziyaretlerinde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Savran, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi.


Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, öğle saatlerinde Gazhane Caddesi, Ada Sokak, Atatürk Bulvarı, Mutlu Sokak ve Fişekçi Sokak'ta esnaf ziyaretlerinde bulundu.


İşyerlerinde ziyaret ettiği esnaflara “hayırlı işler” temennisinde bulunan Savran, belediye başkanı seçilmesinden dolayı esnafların tebriklerini kabul ederek sorun ve isteklerini dinledi.


Ziyaret esnasında karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden ve girdiği her işyerinde sıcak bir ilgi ile karşılanan Başkan Savran'a başkan yardımcıları Mustafa Alevli ve Ersin Erol'da eşlik etti.


Nevşehirlilerin güven ve desteğine layık olabilmek için tüm gücüyle çalışacağını belirten Savran, “Bize verilen sorumluluğun bilinciyle şehrimize hizmet edeceğiz. Bu yolda esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın görüşleri çok önemli. Bu bakımdan bu ziyaretleri çok önemsiyorum. Bizim fark edemediğimiz, göremediğimiz ihtiyaçların belirlenmesini sağlıyor. Ziyaretlerimiz artarak devam edecek. Tüm esnaflarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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